Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теперь с новичками: УПЛ обновила календарь первого круга
Ждать осталось не очень долго
Официальный сайт УПЛ обновил календарь нового сезона. Ранее был выпущен график без учета трех новичков из первой лиги.
Теперь же были добавлены "Ингулец", "Рух" и "Минай.
Первый тур
- "Шахтер" - "Колос"
- "Олимпик" - "Динамо"
- "Десна" - "Заря"
- "Александрия" - "Мариуполь"
- "Ингулец" - "Днепр-1"
- "Ворскла" - "Рух"
- "Львов" - "Минай"
Первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.
|
2-й тур
Рух - Шахтер
|
3-й тур
Заря - Шахтер
|
4-й тур
Шахтер - Олимпик
|
5-й тур
Десна - Шахтер
|
6-й тур
Шахтер - Львов
|
7-й тур
Ворскла - Шахтер
|
8-й тур
Шахтер - Мариуполь
|
9-й тур
Динамо - Шахтер
|
10-й тур
Шахтер - Александрия
|
11-й тур
Днепр-1 - Шахтер
|
12-й тур
Шахтер - Минай
|
13-й тур
Ингулец - Шахтер
"Мариуполь" проводит матчи на выезде, так как на их стадионе