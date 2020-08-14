  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Теперь с новичками: УПЛ обновила календарь первого круга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теперь с новичками: УПЛ обновила календарь первого круга

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждать осталось не очень долго

Теперь с новичками: УПЛ обновила календарь первого круга
UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт УПЛ обновил календарь нового сезона. Ранее был выпущен график без учета трех новичков из первой лиги.

Читайте такжеДинамо и Олимпик начинают: УПЛ утвердила расписание первого тура

Теперь же были добавлены "Ингулец", "Рух" и "Минай.

Первый тур

  • "Шахтер" - "Колос"
  • "Олимпик" - "Динамо"
  • "Десна" - "Заря"
  • "Александрия" - "Мариуполь"
  • "Ингулец" - "Днепр-1"
  • "Ворскла" - "Рух"
  • "Львов" - "Минай"

Первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.

2-й тур

Рух - Шахтер
Десна - Динамо
Заря - Мариуполь
Колос - Львов
Минай - Александрия
Днепр-1 - Олимпик
Ворскла - Команда ПФЛ

3-й тур

Заря - Шахтер
Динамо - Львов
Ингулец - Десна
Рух - Колос
Александрия - Ворскла
Днепр-1 - Мариуполь
Олимпик - Минай

4-й тур

Шахтер - Олимпик
Минай - Динамо
Львов - Заря
Десна - Рух
Колос - Ингулец
Александрия - Днепр-1
Ворскла - Мариуполь

5-й тур

Десна - Шахтер
Динамо - Заря
Колос - Мариуполь
Олимпик - Александрия
Днепр-1 - Ворскла
Рух - Львов
Ингулец - Минай

6-й тур

Шахтер - Львов
Рух - Динамо
Заря - Колос
Днепр-1 - Десна
Александрия - Ингулец
Минай - Мариуполь
Олимпик - Ворскла

7-й тур

Ворскла - Шахтер
Динамо - Александрия
Заря - Рух
Десна - Олимпик
Колос - Минай
Львов - Днепр-1
Ингулец - Мариуполь

8-й тур

Шахтер - Мариуполь
Днепр-1 - Динамо
Ингулец - Заря
Александрия - Десна
Колос - Олимпик
Львов - Ворскла
Минай - Рух

9-й тур

Динамо - Шахтер
Заря - Ворскла
Десна - Минай
Днепр-1 - Колос
Александрия - Львов
Олимпик - Мариуполь
Рух - Ингулец

10-й тур

Шахтер - Александрия
Ингулец - Динамо
Олимпик - Заря
Десна - Львов
Ворскла - Колос
Минай - Днепр-1
Рух - Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 - Шахтер
Динамо - Ворскла
Минай - Заря
Колос - Десна
Александрия - Рух
Львов - Мариуполь
Ингулец - Олимпик

12-й тур

Шахтер - Минай
Мариуполь - Динамо
Заря - Днепр-1
Десна - Ворскла
Колос - Александрия
Олимпик - Рух
Львов - Ингулец

13-й тур

Ингулец - Шахтер
Динамо - Колос
Александрия - Заря
Десна - Мариуполь
Рух - Днепр-1
Олимпик - Львов
Ворскла - Минай

"Мариуполь" проводит матчи на выезде, так как на их стадионе проходит реконструкция.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...