Теперь с новичками: УПЛ обновила календарь первого круга

Официальный сайт УПЛ обновил календарь нового сезона. Ранее был выпущен график без учета трех новичков из первой лиги.

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Теперь же были добавлены "Ингулец", "Рух" и "Минай.

Первый тур

"Шахтер" - "Колос"

"Олимпик" - "Динамо"

"Десна" - "Заря"

"Александрия" - "Мариуполь"

"Ингулец" - "Днепр-1"

"Ворскла" - "Рух"

"Львов" - "Минай"

Первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.

2-й тур Рух - Шахтер

Десна - Динамо

Заря - Мариуполь

Колос - Львов

Минай - Александрия

Днепр-1 - Олимпик

Ворскла - Команда ПФЛ 3-й тур Заря - Шахтер

Динамо - Львов

Ингулец - Десна

Рух - Колос

Александрия - Ворскла

Днепр-1 - Мариуполь

Олимпик - Минай 4-й тур Шахтер - Олимпик

Минай - Динамо

Львов - Заря

Десна - Рух

Колос - Ингулец

Александрия - Днепр-1

Ворскла - Мариуполь 5-й тур Десна - Шахтер

Динамо - Заря

Колос - Мариуполь

Олимпик - Александрия

Днепр-1 - Ворскла

Рух - Львов

Ингулец - Минай 6-й тур Шахтер - Львов

Рух - Динамо

Заря - Колос

Днепр-1 - Десна

Александрия - Ингулец

Минай - Мариуполь

Олимпик - Ворскла 7-й тур Ворскла - Шахтер

Динамо - Александрия

Заря - Рух

Десна - Олимпик

Колос - Минай

Львов - Днепр-1

Ингулец - Мариуполь 8-й тур Шахтер - Мариуполь

Днепр-1 - Динамо

Ингулец - Заря

Александрия - Десна

Колос - Олимпик

Львов - Ворскла

Минай - Рух 9-й тур Динамо - Шахтер

Заря - Ворскла

Десна - Минай

Днепр-1 - Колос

Александрия - Львов

Олимпик - Мариуполь

Рух - Ингулец 10-й тур Шахтер - Александрия

Ингулец - Динамо

Олимпик - Заря

Десна - Львов

Ворскла - Колос

Минай - Днепр-1

Рух - Мариуполь 11-й тур Днепр-1 - Шахтер

Динамо - Ворскла

Минай - Заря

Колос - Десна

Александрия - Рух

Львов - Мариуполь

Ингулец - Олимпик 12-й тур Шахтер - Минай

Мариуполь - Динамо

Заря - Днепр-1

Десна - Ворскла

Колос - Александрия

Олимпик - Рух

Львов - Ингулец 13-й тур Ингулец - Шахтер

Динамо - Колос

Александрия - Заря

Десна - Мариуполь

Рух - Днепр-1

Олимпик - Львов

Ворскла - Минай