Караваев: Луческу требует, чтобы мы дорожили мячом и контролировали игру

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями от контрольного матча с "Полесьем" (5:1).

– До старта чемпионата Украины осталось меньше недели, в каком физическом состоянии находится команда?

– Думаю, в физическом плане мы уже полностью готовы, поскольку каждый день выполняем очень хорошую работу на футбольном поле. Все тренерские задумки, которые нам прививают, нам нравятся, всех это устраивает. Мы стараемся их выполнять и постепенно набираем оптимальную форму.

– Что сказал после матча в раздевалке Луческу? Хвалил или указывал на недочеты?

– Сказал, что мы молодцы, поскольку придерживались плана на игру, который требовался, старались выполнять на поле то, что просили тренеры, а также по тем моментам, которые получались во время игры.

– "Динамо" забило "Полесью" пять мячей, высокий уровень реализации моментов и агрессивность в атаке – это то, что требует тренерский штаб?

– Да, Мирча Луческу так и говорит, что потери мяча у нас могут быть только после неточного удара по воротам соперника. В остальных же случаях нужно стараться его сохранять – это главная задача, как и придерживаться плана, который озвучивает тренерский штаб. Необходимо дорожить мячом, чтобы контролировать игру, так что мы постепенно привыкаем к тому, что от нас требуют тренеры, понимаем это и хотим доводить до совершенства.

– Уже с нетерпением ждете старта нового сезона? Что думаете о первом сопернике из "Олимпика"?

Конечно, с нетерпением. Всегда приятнее играть официальные матчи, чем товарищеские или тренировочные. Каждая официальная игра для нас – это праздник. Самый важный матч – ближайший, так что постараемся подойти к нему в полной боевой готовности.