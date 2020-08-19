Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сыграет с Колосом в Киеве на Олимпийском
Домашний матч 1-го тура горняки проведут в столице
Донецкий "
Уже сегодня "горняки" провели тренировку, направленную на матч 1-го тура УПЛ с "Колосом", который со состоится в пятницу 21 августа.
Как сообщает официальный сайт "Шахтёра", данный домашний поединок команды состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Напомним, что именно этот стадион в качестве домашней арены в новом сезоне "Шахтер" собирается использовать на постоянной основе.