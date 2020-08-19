Шахтер сыграет с Колосом в Киеве на Олимпийском

Донецкий " Шахтер ", который вчера вернулся из Германии после полуфинального матча Лиги Европы с "Интером" (0:5), сразу же приступил к подготовке к новому сезону УПЛ.

Уже сегодня "горняки" провели тренировку, направленную на матч 1-го тура УПЛ с "Колосом", который со состоится в пятницу 21 августа.

Как сообщает официальный сайт "Шахтёра", данный домашний поединок команды состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что именно этот стадион в качестве домашней арены в новом сезоне "Шахтер" собирается использовать на постоянной основе.