Чемпион мира как альтернатива для Исмаили. Шахтер подал заявку на сезон 2020/21

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в чемпионате Украины в сезоне 2020/2021. В список вошли 30 футболистов. В частности, стоит отметить наличие среди заявленных Владислава Вакулы, Даниила Сикана, голкипера Евгения Гриценко, а также Виктора Корниенко. Последний провел прошлый сезон в аренде в "Мариуполе". Очевидно, что чемпион мира среди молодежи должен повысить конкуренцию на левом фланге обороны, пока травмирован Исмаили.

Напомним, что первый матч в новом сезоне "Шахтер" сыграет уже в пятницу, 21 августа. Соперником горняков будет "Колос". Поединок состоится на НСК "Олимпийский", который "Шахтер" заявил как домашний стадион.

У списку 30 футболістів