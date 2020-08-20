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Чемпион мира как альтернатива для Исмаили. Шахтер подал заявку на сезон 2020/21
Луиш Каштру сделал выбор
Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в чемпионате Украины в сезоне 2020/2021. В список вошли 30 футболистов. В частности, стоит отметить наличие среди заявленных Владислава Вакулы, Даниила Сикана, голкипера Евгения Гриценко, а также Виктора Корниенко. Последний провел прошлый сезон в аренде в "Мариуполе". Очевидно, что чемпион мира среди молодежи должен повысить конкуренцию на левом фланге обороны, пока травмирован Исмаили.
Напомним, что первый матч в новом сезоне "Шахтер" сыграет уже в пятницу, 21 августа. Соперником горняков будет "Колос". Поединок состоится на НСК "Олимпийский", который "Шахтер" заявил как домашний стадион.
У списку 30 футболістів
|Вратари
|Защитники
|Полузащитники
|Нападающие
|1. Алексей Шевченко
30. Андрей Пятов
54. Евгений Гриценко
68. Анатолий Трубин
|4. Сергей Кривцов
5. Давид Хочолава
15. Виктор Корниенко
22. Николай Матвиенко
31. Исмаили
49. Витао
77. Валерий Бондар
98. Додо
|6. Тарас Степаненко
7. Тайсон
8. Маркос Антонио
9. Дентиньо
11. Марлос
14. Тете
19. Манор Соломон
20. Виктор Коваленко
21. Алан Патрик
23. Владислав Вакула
27. Майкон
28. Маркиньос Сиприано
50. Сергей Болбат
67. Александр Пихаленок
70. Евгений Коноплянка
99. Фернандо
|10. Жуниор Мораес
45. Даниил Сикан