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Чемпион мира как альтернатива для Исмаили. Шахтер подал заявку на сезон 2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

Луиш Каштру сделал выбор

Чемпион мира как альтернатива для Исмаили. Шахтер подал заявку на сезон 2020/21
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Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в чемпионате Украины в сезоне 2020/2021. В список вошли 30 футболистов. В частности, стоит отметить наличие среди заявленных Владислава Вакулы, Даниила Сикана, голкипера Евгения Гриценко, а также Виктора Корниенко. Последний провел прошлый сезон в аренде в "Мариуполе". Очевидно, что чемпион мира среди молодежи должен повысить конкуренцию на левом фланге обороны, пока травмирован Исмаили.

Напомним, что первый матч в новом сезоне "Шахтер" сыграет уже в пятницу, 21 августа. Соперником горняков будет "Колос". Поединок состоится на НСК "Олимпийский", который "Шахтер" заявил как домашний стадион.

У списку 30 футболістів

Вратари Защитники Полузащитники Нападающие
1. Алексей Шевченко
30. Андрей Пятов
54. Евгений Гриценко
68. Анатолий Трубин		 4. Сергей Кривцов
5. Давид Хочолава
15. Виктор Корниенко
22. Николай Матвиенко
31. Исмаили
49. Витао
77. Валерий Бондар
98. Додо		 6. Тарас Степаненко
7. Тайсон
8. Маркос Антонио
9. Дентиньо
11. Марлос
14. Тете
19. Манор Соломон
20. Виктор Коваленко
21. Алан Патрик
23. Владислав Вакула
27. Майкон
28. Маркиньос Сиприано
50. Сергей Болбат
67. Александр Пихаленок
70. Евгений Коноплянка
99. Фернандо		 10. Жуниор Мораес
45. Даниил Сикан

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В статье: Шахтер (Донецк) Владислав Вакула Виктор Корниенко
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Комментарии (7)
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skif1927 (Динамо)
20.08.2020 в 10:55
хочолава і кривцов ?Ахаха ))) Вся надія в ахметки на федерацію, фарми і продажних рефері я бачу....в Європі знову по 5 голів будуть пропускати
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+2
-2
Hanter44 (Baburka)
20.08.2020 в 11:17
Ти давно з глузду з'іхав?
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+4
-2
aleks68
20.08.2020 в 11:20
ахаха?болей за дЫнамо. лижи зад су.кису.поменьше гавкай. ахметов как всегда всё купил?а что у унитазных братьев не хватает денег?смени пластинку тупоголовый ДЕБИЛ. помотрим чего добьётся занюханное дЫнамо в еврокубках
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+2
-2
megrivan (Курячі Лози)
20.08.2020 в 11:30
Ну чого там, для ЧУ ця пара згодиться; з Рухом, Агробізнесом, Мінаєм та Маріуполем буде важкувато, звісно, але впораються. А от для ліги чемпіонов... згоден, пропускати будуть багато, бо недостатньо швидкі.
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+1
0
Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 11:45
Та їх і проти Динамо буде більш ніж достатньо
+1
-1
Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 11:47
Тобто реслер Попов з Шабановим тебе не бентежать?
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0
-1
skif1927 (Динамо)
20.08.2020 в 12:10
Попов на дві голови сильніше за тих даунецькиз немитих хочолав !
+1
0


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