Ультрас Динамо намерены "поздравить" Луческу с первым официальным матчем

Как известно, матчи 1-го тура УПЛ из-за пандемии коронавируса пройдут без зрителей. Не является исключением и поединок "Олимпик" – " Динамо ", который состоится в пятницу в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Впрочем, ультрас киевлян не отказались от возможности поздравить с первым матчем у руля киевлян Мирчу Луческу и предлагают собраться у ограды стадиона "Динамо" в Мариинском парке.