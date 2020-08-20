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Ультрас Динамо намерены "поздравить" Луческу с первым официальным матчем
Организованные голосовые заряды из Мариинского парка отлично слышны на стадионе Динамо
Как известно, матчи 1-го тура УПЛ из-за пандемии коронавируса пройдут без зрителей. Не является исключением и поединок "Олимпик" – "
Впрочем, ультрас киевлян не отказались от возможности поздравить с первым матчем у руля киевлян Мирчу Луческу и предлагают собраться у ограды стадиона "Динамо" в Мариинском парке.
"В закрытых полицейских группах распространяется сообщение - сами понимаете от кого - с просьбой предоставить оперативную информацию по завтрашнему матчу!
Давайте не усложнять им работу, и напишем здесь: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Незалежности возле Стеллы и прогуляться по Мариинскому парку и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем. Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты "маска медицинская" и придерживаться социальной дистанции.
Приглашаем всех желающих фанатов "Динамо" приобщиться к нашей прогулке", - сказано в заявлении фанатов.