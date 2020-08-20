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Ультрас Динамо намерены "поздравить" Луческу с первым официальным матчем

Премьер-лига
(4 голосов)

Организованные голосовые заряды из Мариинского парка отлично слышны на стадионе Динамо

Ультрас Динамо намерены "поздравить" Луческу с первым официальным матчем
Новина українською

Как известно, матчи 1-го тура УПЛ из-за пандемии коронавируса пройдут без зрителей. Не является исключением и поединок "Олимпик" – "Динамо", который состоится в пятницу в Киеве на стадионе имени Лобановского.

Впрочем, ультрас киевлян не отказались от возможности поздравить с первым матчем у руля киевлян Мирчу Луческу и предлагают собраться у ограды стадиона "Динамо" в Мариинском парке.

"В закрытых полицейских группах распространяется сообщение - сами понимаете от кого - с просьбой предоставить оперативную информацию по завтрашнему матчу!

Давайте не усложнять им работу, и напишем здесь: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Незалежности возле Стеллы и прогуляться по Мариинскому парку и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем. Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты "маска медицинская" и придерживаться социальной дистанции.

Приглашаем всех желающих фанатов "Динамо" приобщиться к нашей прогулке", - сказано в заявлении фанатов.

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В статье: Мирча Луческу Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (20)
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balamyt (Boston)
20.08.2020 в 20:27
Во всем Мире ...,если у фут.команд возникают кризисы и меняются тренены ,к мнению фанатов присушиваются в последнюю очередь...Они могут критиковать рук.клуба ,но на работу назначенных тренеров ..,ни фанаты ни ултрас влиять не должны..Это дикость и параноя..
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.08.2020 в 20:25
Уверен, что ультрас ДК смогут переломить ситуацию во благо ДК и всего украинского футбола! Армада болельщиков клуба по всему мирувыкупит клуб и создаст акционерное общество с прозрачными подходами. Скаутская сеть найдёт множество молодых талантов, которые принесут славу и много денег клубу. ДК станет самым рентабельным и успешным. Излишки миллиардов заработанных денег будут вложены в освоение межпланетного пространства. Первый межгалактический товарищеский матч ООН доверит провести именно ДК. Соперник От внеземной цивилизации будет повержен и ошеломлён виртуозной игрой динамовцев.
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0
0
avatar
Металлист Харьков
20.08.2020 в 20:17
Кучка безмозглых дегенератов пытаются что то там пропукать (((((Неужели некому утихомирить этих деб...лов ???В Киеве что нет нормальных мужиков ??? Всем плевать на команду ???
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+1
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:18
Ти в дудки любиш дудіти, кузьма?)
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+1
0
avatar
Металлист Харьков
20.08.2020 в 20:19
А ты дуешь в ту дудку что между ног !!!
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 20:22
Ось він рівень інтелекту хорька
0
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
20.08.2020 в 20:15
Чепушили, а не фанаты.
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+2
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:14
Дутєн пула, Луческу. Ти не потрібен Україні ні в якому вигляді. Крім мертвого, звісно ж.
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+1
-3
Hanter44 (Baburka)
20.08.2020 в 20:12
А это сообщение на странице УА-Футбол можно расценивать как рекламу и призыв поддержать ультрас.
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+3
-2
Oлeкcин (Н.)
20.08.2020 в 20:11
Два с половиной полярных петуха, а кукарекают как целый цыганский табор!
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+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
20.08.2020 в 20:04
Надеюсь рядом будут представители власти, чтобы в случае беспредела потравить их как тараканов.
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+3
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:18
Сподіваюся, там випадково опинишся й ти, якщо так.
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+1
0
Andriy Boyarskiy (Kyiv)
20.08.2020 в 19:37
такое ощущение, что когда то фанаты шахтера внедрились в ультрас ДК и до сих пор делают все против этого клуба )))
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+5
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 19:52
Фанати шахтьора внедрилися в керівництво клубу.
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0
-7
госпітальєр (львів)
20.08.2020 в 19:32
домнул не знає ні української ні російської,хіба по англійськи щось продекламують
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+1
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 19:51
Так вони будуть "дутєн пула" заряджати, в чому проблема?)
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+1
-2
Oлeкcин (Н.)
20.08.2020 в 20:21
Как это переводится с динамовского?
0
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:28
Перекладається "Луческу - геть", а шо?
0
0
Oлeкcин (Н.)
20.08.2020 в 20:31
геть - это дутэн или пула?
0
0
kalan-86 (Анкара)
20.08.2020 в 19:27
А эти все успокоиться не могут. Все во вред своей любимой команде. Вот же странные...
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+7
-5


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