Официально: Артем Кравец вернулся в Динамо

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец вернулся в киевский клуб.

Киевский клуб официально объявил о подписании контракта с форвардом. Соглашение подписано на два года с возможностью продления.

Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор".

Также отметим, что 31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" в течении последних 2,5 лет и за это время в 63 матчах забил 21 гол и отдал 1 ассист.