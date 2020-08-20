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Официально: Артем Кравец вернулся в Динамо

Премьер-лига
(7 голосов)

Артем смог войти в одну и ту же реку дважды

Официально: Артем Кравец вернулся в Динамо
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец вернулся в киевский клуб.

Киевский клуб официально объявил о подписании контракта с форвардом. Соглашение подписано на два года с возможностью продления.

Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор".

Также отметим, что 31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" в течении последних 2,5 лет и за это время в 63 матчах забил 21 гол и отдал 1 ассист.

Официально: Артем Кравец вернулся в Динамо - изображение 1
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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
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(7 голосов)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (11)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:24
Як і у випадку з Сосулею, "здравствуй, дерево".
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0
0
absurdlight (Kiev)
20.08.2020 в 20:20
Три последних клуба в которых он играл, вылетали с главного чемпионата страны по окончанию сезона. Ждём ДК в Пердиве? :)))
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
20.08.2020 в 20:16
Вот это усиление, вот это я понимаю... Суркис никак ЛЧ взять собрался с таким-то составом.
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
20.08.2020 в 19:58
А Гармашу на дверь указали. В заявке на сезон его нет.
Ответить
0
-2
MaximSK (Киев)
20.08.2020 в 19:37
На самом деле он будет полезнее для Динамо чем Соль, Родригес и Русин, он немного усилит игру в атаке Динамо, но не до конца, для ЛЧ нужен более сильный и молодой нападающий.
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+1
-3
Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 19:19
Теперь можно смело продавать Соля,Родригеса,Русина,а оставить Кравца,Супрягу и подтянуть Исаенко
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 19:20
Русина можно в Бельгию по принципу Яремчука продать только с бонусами и % от перепродажи
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+1
0
avatar
Полiccя (Житомир)
20.08.2020 в 19:18
а почему Артему дали старую форму ? Ведь официально представили новую ! В Динамо как и в нас в стране все через одно место делается...
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
20.08.2020 в 19:05
От і добре!Вже є забивний нападник! А латиносів брати непотрібно.Вже були Чуча,Сідклей,Гонсалес і тд..Там далеко не всі так грають,як Неймар.ФК Львів наловив латиносів на пляжах Копакабани,а толку з них?
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+1
-2
seroshan (Киев)
20.08.2020 в 19:10
Кравец забивной форвард? )))Лучше Зозулю тогда было бы
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+5
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:29
Зозулю? Людину, яка і десяти м'ячів за сеґундівського аутсайдера не може забити? Ви копрофіли, якщо для вас це хороші форварди.
0
0


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