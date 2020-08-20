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Официально: Артем Кравец вернулся в Динамо
Артем смог войти в одну и ту же реку дважды
Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец вернулся в киевский клуб.
Киевский клуб официально объявил о подписании контракта с форвардом. Соглашение подписано на два года с возможностью продления.
Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор".
Также отметим, что 31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" в течении последних 2,5 лет и за это время в 63 матчах забил 21 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (11)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:24
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absurdlight (Kiev)
20.08.2020 в 20:20
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+1
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Vantala (Kharkiv)
20.08.2020 в 20:16
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MES QUE UN CLUB
20.08.2020 в 19:58
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-2
MaximSK (Киев)
20.08.2020 в 19:37
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Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 19:19
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Artemanat (Кривой Рог)
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Полiccя (Житомир)
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Леонід Скачков (Рівне)
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seroshan (Киев)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:29
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