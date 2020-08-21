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Как фанаты Динамо прорвались на стадион и "приветствовали" Луческу - ВИДЕО
Война продолжается
Матч первого тура УПЛ, в котором "Олимпик" в Киеве на стадионе имени Лобановского принимал "
Однако фаны киевлян все-таки пришли под стадион, чтобы "поприветствовать" нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
В итоге, порядка сотни болельщиков смогли прорвать заслон полиции и прорваться на трибуны, где ультрас стали палить фаеры и
Впрочем, перфоманс продлился относительно недолго, и под давлением сил правопорядка болельщики покинули трибуны еще в первом тайме.
О том, как все происходило, смотрите в репортажах СМИ.