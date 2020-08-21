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Как фанаты Динамо прорвались на стадион и "приветствовали" Луческу - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Война продолжается

Как фанаты Динамо прорвались на стадион и "приветствовали" Луческу - ВИДЕО
Новина українською

Матч первого тура УПЛ, в котором "Олимпик" в Киеве на стадионе имени Лобановского принимал "Динамо "(1:4), должен был проходить без зрителей.

Однако фаны киевлян все-таки пришли под стадион, чтобы "поприветствовать" нового главного тренера команды Мирчу Луческу.

В итоге, порядка сотни болельщиков смогли прорвать заслон полиции и прорваться на трибуны, где ультрас стали палить фаеры и скандировать речевки: "Суркисы – позор "Динамо". Суркис – ху##о. Лалалала. Луческу, go away (уходи)".

Впрочем, перфоманс продлился относительно недолго, и под давлением сил правопорядка болельщики покинули трибуны еще в первом тайме.

О том, как все происходило, смотрите в репортажах СМИ.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (12)
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Микко82 (Херсон)
21.08.2020 в 21:51
Так недавно заявляли що більше не буде ніяких перформансів. Не стримались.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
21.08.2020 в 22:44
Кто бы сомневался в этих приматах. Обычные балоболы.... Сегодня одно говорят - завтра другое..
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0
-1
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K-Spirit (Киев)
21.08.2020 в 21:45
Какая то старая фотография, - теплая одежда, вечернее время, прожектора.
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0
0
batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 21:33
стадо тупых баранов прорвалось на стадион. посрали немного у ушли нисчем!
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0
-4
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 22:03
#идиотдетектед
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+2
-1
TJSoccer (Харьков)
21.08.2020 в 21:30
послушать стадо этих Аленей и убрать Луческу - это братьям просто себя не уважать (хотя в душе лично я раньше был против назначения)
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.08.2020 в 21:22
Боже какое же тупое баранье
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+4
-3
denis066 (Днепр )
21.08.2020 в 21:13
В толпе герои,поэтому и штраф пусть платят...
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
21.08.2020 в 21:08
Сурку снова штраф платить
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0
-1
batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 21:34
думаю заплатишь ты!
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0
-1
Andriy Boyarskiy (Kyiv)
21.08.2020 в 21:01
((
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0
0
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 20:58
"банери вис...висели, да висіли" вся суть гопарів... Даже сказати конструктивно не може на укр. мові. Ультрас дк, клуб яких позиціонує себе як головний народний клуб України....
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+5
0


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