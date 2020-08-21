Как фанаты Динамо прорвались на стадион и "приветствовали" Луческу - ВИДЕО

Матч первого тура УПЛ, в котором "Олимпик" в Киеве на стадионе имени Лобановского принимал " Динамо "(1:4), должен был проходить без зрителей.

Однако фаны киевлян все-таки пришли под стадион, чтобы "поприветствовать" нового главного тренера команды Мирчу Луческу.

В итоге, порядка сотни болельщиков смогли прорвать заслон полиции и прорваться на трибуны, где ультрас стали палить фаеры и скандировать речевки : "Суркисы – позор "Динамо". Суркис – ху##о. Лалалала. Луческу, go away (уходи)".

Впрочем, перфоманс продлился относительно недолго, и под давлением сил правопорядка болельщики покинули трибуны еще в первом тайме.

О том, как все происходило, смотрите в репортажах СМИ.