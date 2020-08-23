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Ворскла - Рух 5:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый блин комом для "Руха"

Ворскла - Рух 5:2. Обзор матча и видео голов
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Львовский "Рух" провел свой первый поединок в Премьер-лиге Украины и потерпел разгромное поражения от полтавской "Ворсклы". Команда Юрия Максимова сделали игру еще в первом тайме - на перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу хозяев. "Рух" надолго запомнит свое крещение в УПЛ.

Ворскла - Рух 5:2 (4:0)
Голы: Пуцлин (10), Степанюк (26), Дуць (43 авт), Скляр (44), Кулач (49) - Федорчук (64), Бойчук (90+2)
Ворскла: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлин (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).
Рух: Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжный (Эрнест 46), Русин, Синица (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).
Предупреждения: Чеснаков (62) - Дуць (53)

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
23.08.2020 в 19:53
Кане ниче так нагружает в штрафную
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