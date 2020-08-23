Ворскла - Рух 5:2. Обзор матча и видео голов

Львовский "Рух" провел свой первый поединок в Премьер-лиге Украины и потерпел разгромное поражения от полтавской "Ворсклы". Команда Юрия Максимова сделали игру еще в первом тайме - на перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу хозяев. "Рух" надолго запомнит свое крещение в УПЛ.

Ворскла - Рух 5:2 (4:0)

Голы: Пуцлин (10), Степанюк (26), Дуць (43 авт), Скляр (44), Кулач (49) - Федорчук (64), Бойчук (90+2)

Ворскла: Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута (Пешич 54), Сапай (Татарков 46), Скляр (Опанасенко 54), Кане, Пуцлин (Челядин 65), Кулач, Степанюк (Якубу 65).

Рух: Мысак, Копина, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Кухарук (Федорчук 46), Калюжный (Эрнест 46), Русин, Синица (Бойчук 67), Кухаревич (Оринчак 57).

Предупреждения: Чеснаков (62) - Дуць (53)