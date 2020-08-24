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Защитник Шахтера заметил в команде последствия поражения от Интера

Премьер-лига
(2 голосов)

После полуфинала ЛЕ - в 1 туре УПЛ

Защитник Шахтера заметил в команде последствия поражения от Интера
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о победе на старте чемпионата в матче с Колосом (3:1), незабитых пенальти, психологию команды после Лиги Европы и предстоящий матч за Суперкубок

- Почему удалось забить лишь третий пенальти?

- Это лотерея. Просто нам меньше повезло именно в исполнении 11-метровых, плюс хорошо сыграл вратарь соперника. О какой-ьто расслабленности не идет речь. Тем более это первый тур чемпионата, нам нужна была победа, чтобы начать хорошо и продолжить. Собственно говоря, мы все это сделали.

- Будете теперь больше отрабатывать пенальти?

- Нет, я думаю, это случайность и единичный момент.

- Доволен игрой в целом?

- Собственно говоря, так же, как результатом. В первом тайме имели несколько моментов, которые мы должны были реализовывать и уже до перерыва, можно сказать, заканчивать игру без интриги. Не хватило где-то мастерства, а где-то удачи, поэтому пришлось заставить немного понервничать болельщиков и тренерский штаб.

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- Удалось за короткое время восстановиться после Лиги Европы?

- Размышляю, физически возобновились процентов на 80. Возможно, не все еще отошли психологически, так как поражение тяжелая. Ожидали другого результата. Однако с каждым днем ​​мы все сильнее и в будущих матчах будем это доказывать.

- Во втором тайме команда стала более живой. Что главный тренер говорил в перерыве?

- Нет, мы и в первом играли хорошо, просто во втором лучше получилось с реализацией. До перерыва матч нам давался по всем статьям. Тактически ничего не пришлось менять - имели просто реализовать свои моменты и победить.

- По сравнению с последним поединком Лиги Европы вашим напарником в центре обороны был Бондарь. С кем комфортнее: с молодым Бенидорм или более опытным Хочолавой?

- Никого не выделю. И Бондарь, и Хочолава, и Матвиенко - все защитники высокого уровня. Мне удобно играть с каждым из них.

- Впереди матч с "Динамо". Какой настрой и ожидание?

- Это Классико, матч за трофей. Думаю, лишний настрой здесь никому не нужен.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Колос (Ковалевка) Николай Матвиенко Давид Хочолава Виктор Бондарь
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Источник:
Шахтар

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