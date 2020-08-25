Маркевич: Динамо удивит, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Украины между " Динамо " и "Шахтером".

– Мы увидим абсолютно выставочный матч – товарищескую игру с усиленной ответственностью. Ничего особенного и чрезвычайного от этой игры не жду. Болельщикам – это интересно, все же, это первый матч Луческу с "Динамо" против "Шахтера", но для меня – это товарищеский матч. Главное, как команды пройдут в еврокубки, а победа в Суперкубке роли не играет.

- Можно ли будет оценить состояние "Динамо" по этой игре на фоне "Шахтера", как полуфиналиста Лиги Европы?

– Нет, абсолютно. Не думаю, что этот матч будет настолько принципиальным. Принципиальные матчи, где обе команды будут выкладываться на полную, будут дальше, в чемпионате Украины.

- Возможно, игра "Динамо" в матче против "Олимпика" чем-то удивила Вас?

– "Динамо" удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Как они сыграли с "Олимпиком", это уже такое.

Киевлянам нужно проходить в групповой этап Лиги чемпионов, "Шахтеру" – хорошо сыграть в своей группе. Это главное, на данный момент. Хорошо, что "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы и поднял наш рейтинг до девятого места. Надо всем двигаться вперед.

Желаю "Динамо", "Шахтеру" и остальным нашим клубам удачно выступить в еврокубках.

- Будет ли интрига в борьбе за чемпионство в нынешнем чемпионате?

- Я объективно смотрю на вещи - сейчас "Шахтер" ощутимо сильнее остальных клубов нашего чемпионата. Как будет дальше - игра покажет. Это футбол, и всякое может быть.