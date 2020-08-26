Виктор Грачев: Стыдно за такую победу Динамо, а Шахтеру будет урок

Легенда "Шахтера" Виктор Грачев поделился мнением о матче за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" победило "Шахтер" 3:1.

"Перед матчем предсказал счет 3:1, только ошибся в чью пользу (смеется). Суперкубок можно рассматривать как разминку перед чемпионатом, это как выставочный спарринг команд. Лучше его проиграть сейчас и в дальнейшем сделать выводы, чем выиграть, но затем бороться за 2-3 место в чемпионате. Это мы наблюдаем последние три года, когда "Динамо" выигрывает Суперкубок, и мечтает о первом месте. А "Шахтер" наоборот проигрывает этот спарринг, и заканчивает чемпионат с золотыми медалями. Кому как лучше, решать командам.

Выигрыш Суперкубка киевлянами - это в большей степени заслуга донетчан. У горняков не было видно настроя, желание победить. Но в футболе бывают несправедливые вещи, когда одна команда играет в футбол, а другая отбивается и забивает, используя ошибки соперника. Не лучшую игру провел Пятов вместе с защитниками, допустив ляпы, как итог - поражение. Хотя горняки имели подавляющее преимущество с первой и до последней минуты.

"Динамо" выиграло, с чем их можно и поздравить, но немного стыдно за такую победу. Сидеть в глухой обороне, "выставив три автобуса", и надеяться на редкие контратаки. Они за весь поединок три раза перешли центр поля, три раз пробили по воротам, забив три гола. Тактика в расчете на ошибки соперника сработала.

Луческу понимал - на сегодняшний день "Динамо" не готово играть в атакующий футбол с "Шахтером", это смерти подобно. Поэтому он выбрал тактику оборонительного и закрытого футбола, которая в итоге и привела к успеху. И осуждать его за это нельзя. Он исходил из того, есть ли у него на эту игру достаточно квалифицированные исполнители, которые смогут воплотить его задумки. Правда, непривычно видеть такое "Динамо", окопавшееся в своей штрафной площадке и отбивающееся 90 минут. Но победителей не судят. Забей "горняки" первыми, неизвестно как бы сложилась игра.

Если "Шахтер" не добавит в агрессии, прежде всего в оборонительном плане, да и в атакующем тоже, то будет сложно играть в еврокубках. Да, в чемпионате Украины такая спокойная игра может пройти, но в Лиге чемпионов делать нечего. Только "Шахтер" прибавил в агрессии, провел скоростные атаки, забил мяч, затем должны были сравнять счет. Но… не забили, успокоились и убаюкались сонной игрой – держание мяча без продвижения. А в это время "Динамо" успевало перекрывать все зоны, играли плотно, защищая "амбразуру", а порой просто отбивая мячи на трибуну. Когда при атаке в штрафную вбегают 5-6 футболистов, сразу же возникают голевые моменты. Если там находится только один Мораес, забить гол становится трудной задачей.

Во втором тайме до 80-й минуты "Шахтер" загнал "Динамо" в свою штрафную. Они не забили, не реализовали моменты, а первая же вылазка "бело-синих" привела к третьему голу. "Шахтер" сам виноват, что "Динамо" выиграло. Да, повторюсь, победителей не судят, счет на табло 3:1 в пользу "Динамо". Повезло. Но сегодня назвать игру киевского "Динамо" футболом с большой буквы - не могу. А для "Шахтера" это будет уроком, футболистам нужно пересмотреть свое отношение в подготовке, к настрою. "Горняки" сыграл не в свою игру, которую мы привыкли видеть. Может это спад после поражения от "Интера". И с "Колосом" был невыразительный матч. Сегодня в таком замедленном темпе и при таких скоростях обыграть кого-то трудно, тем более "Динамо"".