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Виктор Грачев: Стыдно за такую победу Динамо, а Шахтеру будет урок

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперт разочарован тактикой киевлян

Виктор Грачев: Стыдно за такую победу Динамо, а Шахтеру будет урок
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда "Шахтера" Виктор Грачев поделился мнением о матче за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" победило "Шахтер" 3:1.

"Перед матчем предсказал счет 3:1, только ошибся в чью пользу (смеется). Суперкубок можно рассматривать как разминку перед чемпионатом, это как выставочный спарринг команд. Лучше его проиграть сейчас и в дальнейшем сделать выводы, чем выиграть, но затем бороться за 2-3 место в чемпионате. Это мы наблюдаем последние три года, когда "Динамо" выигрывает Суперкубок, и мечтает о первом месте. А "Шахтер" наоборот проигрывает этот спарринг, и заканчивает чемпионат с золотыми медалями. Кому как лучше, решать командам.

Выигрыш Суперкубка киевлянами - это в большей степени заслуга донетчан. У горняков не было видно настроя, желание победить. Но в футболе бывают несправедливые вещи, когда одна команда играет в футбол, а другая отбивается и забивает, используя ошибки соперника. Не лучшую игру провел Пятов вместе с защитниками, допустив ляпы, как итог - поражение. Хотя горняки имели подавляющее преимущество с первой и до последней минуты.

"Динамо" выиграло, с чем их можно и поздравить, но немного стыдно за такую победу. Сидеть в глухой обороне, "выставив три автобуса", и надеяться на редкие контратаки. Они за весь поединок три раза перешли центр поля, три раз пробили по воротам, забив три гола. Тактика в расчете на ошибки соперника сработала.

Луческу понимал - на сегодняшний день "Динамо" не готово играть в атакующий футбол с "Шахтером", это смерти подобно. Поэтому он выбрал тактику оборонительного и закрытого футбола, которая в итоге и привела к успеху. И осуждать его за это нельзя. Он исходил из того, есть ли у него на эту игру достаточно квалифицированные исполнители, которые смогут воплотить его задумки. Правда, непривычно видеть такое "Динамо", окопавшееся в своей штрафной площадке и отбивающееся 90 минут. Но победителей не судят. Забей "горняки" первыми, неизвестно как бы сложилась игра.

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Если "Шахтер" не добавит в агрессии, прежде всего в оборонительном плане, да и в атакующем тоже, то будет сложно играть в еврокубках. Да, в чемпионате Украины такая спокойная игра может пройти, но в Лиге чемпионов делать нечего. Только "Шахтер" прибавил в агрессии, провел скоростные атаки, забил мяч, затем должны были сравнять счет. Но… не забили, успокоились и убаюкались сонной игрой – держание мяча без продвижения. А в это время "Динамо" успевало перекрывать все зоны, играли плотно, защищая "амбразуру", а порой просто отбивая мячи на трибуну. Когда при атаке в штрафную вбегают 5-6 футболистов, сразу же возникают голевые моменты. Если там находится только один Мораес, забить гол становится трудной задачей.

Во втором тайме до 80-й минуты "Шахтер" загнал "Динамо" в свою штрафную. Они не забили, не реализовали моменты, а первая же вылазка "бело-синих" привела к третьему голу. "Шахтер" сам виноват, что "Динамо" выиграло. Да, повторюсь, победителей не судят, счет на табло 3:1 в пользу "Динамо". Повезло. Но сегодня назвать игру киевского "Динамо" футболом с большой буквы - не могу. А для "Шахтера" это будет уроком, футболистам нужно пересмотреть свое отношение в подготовке, к настрою. "Горняки" сыграл не в свою игру, которую мы привыкли видеть. Может это спад после поражения от "Интера". И с "Колосом" был невыразительный матч. Сегодня в таком замедленном темпе и при таких скоростях обыграть кого-то трудно, тем более "Динамо"".

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В статье: Шахтер (Донецк) Динамо (Киев
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Комментарии (10)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.08.2020 в 16:05
Стыдно что тебе ещё дают рот открывать
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0
0
jermain (Полтава)
26.08.2020 в 16:02
Дедушка с ума сошел
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 16:04
Та ему плохо на похмелье... вчера видимо отметил знатно... судя по текстам, вместе с ахматовым смотрели :)
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 15:56
Лион - Ман сити 3-1 урок Грачову
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+2
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 15:54
Драчев проспался :)
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+3
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.08.2020 в 15:54
а эксперт видел состав динамо? люди которые по сути впервые начали друг с другом играть , дубль динамо против играющей основы шахтера ну молодец побежали все в атаку контроль мяча который им не светит , даже с интером шахтер держал 60% мяч но толку
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+5
-1
avatar
Байкал (Lviv)
26.08.2020 в 15:52
Якщо людина тягне за одну з команд,то він не експерт ,а вболівальник цієї команди. І його думка є занадто суб’єктивна ,щоб її сприймати як аналіз цієї гри.
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+7
0
Bush_Dima (Чернігів)
26.08.2020 в 15:48
"Разрывом пукана Грачева удовлетворен!"
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+6
-1
avatar
Инспектор ( )
26.08.2020 в 15:44
Наконец явление Грачева народу! Стыдно не Динамо, победы как и деньги не пахнут. А вот такая игра Шахтера в защите и реализация- стыдно
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+6
-2
Alex.696 (Немирів)
26.08.2020 в 15:44
Иксперд))) Нічого, що Динамо грало напіврезервним складом?
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+6
-1


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