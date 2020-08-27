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Один игрок ПФК Львов оправился от COVID-19, другой покинул команду
Был на просмотре
Из-за вспышки коронавириса в ПФК "
Повторный тест у нападающего Назария Нича, по его словам, оказался отрицательным. Игрок получил разрешение вернуться к тренировкам.
Также стало известно, что Андрей Якимов, который находился на просмотре в ПФК "Львов" и также заболел коронавируса, уже покинул львовскую команду.
В 2 туре УПЛ ПФК Львов имеет 12 сентября сыграть с ковалевским "Колосом".