Один игрок ПФК Львов оправился от COVID-19, другой покинул команду

Из-за вспышки коронавириса в ПФК " Львов " УПЛ пришлось перенести стартовый матч львовян в чемпионате против "Миная". Сейчас, как сообщил врач команды Владимир Головко, один из футболистов уже вышел из карантина. А еще один игрок покинул команду, сообщает meta-ratings.

Повторный тест у нападающего Назария Нича, по его словам, оказался отрицательным. Игрок получил разрешение вернуться к тренировкам.

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Также стало известно, что Андрей Якимов, который находился на просмотре в ПФК "Львов" и также заболел коронавируса, уже покинул львовскую команду.

В 2 туре УПЛ ПФК Львов имеет 12 сентября сыграть с ковалевским "Колосом".