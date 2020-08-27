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Один игрок ПФК Львов оправился от COVID-19, другой покинул команду

Премьер-лига
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Был на просмотре

Один игрок ПФК Львов оправился от COVID-19, другой покинул команду
Новина українською

Из-за вспышки коронавириса в ПФК "Львов" УПЛ пришлось перенести стартовый матч львовян в чемпионате против "Миная". Сейчас, как сообщил врач команды Владимир Головко, один из футболистов уже вышел из карантина. А еще один игрок покинул команду, сообщает meta-ratings.

Повторный тест у нападающего Назария Нича, по его словам, оказался отрицательным. Игрок получил разрешение вернуться к тренировкам.

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Также стало известно, что Андрей Якимов, который находился на просмотре в ПФК "Львов" и также заболел коронавируса, уже покинул львовскую команду.

В 2 туре УПЛ ПФК Львов имеет 12 сентября сыграть с ковалевским "Колосом".

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В статье: ФК Львов Андрей Якимов коронавирус Назарий Ныч
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Источник:
meta-ratings

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