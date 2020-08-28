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Пять футболистов претендуют на звание лучшего игрока Динамо в августе
Проголосовать может любой желающий
Пять игроков "
Это Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Карлос де Пена и Сергей Сидорчук.
За своего фаворита из этой пятерки каждый желающий может проголосовать в официальном Telegram-канале киевского клуба.
Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).
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Источник:ФК Динамо
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28.08.2020 в 21:42
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