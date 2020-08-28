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Пять футболистов претендуют на звание лучшего игрока Динамо в августе

Премьер-лига
(2 голосов)

Проголосовать может любой желающий

Пять футболистов претендуют на звание лучшего игрока Динамо в августе
Новина українською

Пять игроков "Динамо" претендуют на звание лучшего игрока команды в августе.

Это Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Карлос де Пена и Сергей Сидорчук.

За своего фаворита из этой пятерки каждый желающий может проголосовать в официальном Telegram-канале киевского клуба.

Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).

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В статье: Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Владислав Супряга Карлос де Пена Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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MOP555 (Киев)
28.08.2020 в 21:42
Лучший за два матча — Родригес. Но почему здесь нет Шапаренка? А так все звания кому-то нужны вообще?
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