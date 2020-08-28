Пять футболистов претендуют на звание лучшего игрока Динамо в августе

Пять игроков " Динамо " претендуют на звание лучшего игрока команды в августе.

Это Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Карлос де Пена и Сергей Сидорчук.

За своего фаворита из этой пятерки каждый желающий может проголосовать в официальном Telegram-канале киевского клуба.

Напомним, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разромило "Олимпик" (4:1), а в Суперкубке обыграло "Шахтер" (3:1).