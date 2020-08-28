Восстановление Буяльского займет 7 дней, Миколенко и Алибеков вернулись в общую группу

Сегодня, после нескольких выходных, возобновили тренировки игроки киевского " Динамо ", которые в последнее время восстанавливались после травм и набирали форму. Главный врач команды Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете первой команды.

"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе.

Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе.