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Восстановление Буяльского займет 7 дней, Миколенко и Алибеков вернулись в общую группу

Премьер-лига
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Новости из лазарета киевлян

Восстановление Буяльского займет 7 дней, Миколенко и Алибеков вернулись в общую группу
Новина українською

Сегодня, после нескольких выходных, возобновили тренировки игроки киевского "Динамо", которые в последнее время восстанавливались после травм и набирали форму. Главный врач команды Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете первой команды.

"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе.

Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе.

В принципе, все остальные уже начали работать без ограничений. Беньямин Вербич возвращается в общую группу, будет работать без ограничений, так же, как и Артем Шабанов и Ахмед Алибеков. У Виталия Миколенко есть незначительные ограничения, например, при ударах по мячу, но он тренируется в группе", - сказал Шморгун.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Артем Шабанов Андрей Шморгун Владимир Шепелев Беньямин Вербич Ахмед Алибеков Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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