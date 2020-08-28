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Восстановление Буяльского займет 7 дней, Миколенко и Алибеков вернулись в общую группу
Новости из лазарета киевлян
Сегодня, после нескольких выходных, возобновили тренировки игроки киевского "
"После игры за Суперкубок повреждение получил Виталий Буяльский – ушиб коленного сустава. Ближайшие семь дней он будет залечивать травму и работать по индивидуальной программе.
Пока вне общей группы также Владимир Шепелев. Он только готовится приступить к беговой работе.
В принципе, все остальные уже начали работать без ограничений.