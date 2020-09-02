Булеца: Не разговаривал с Луческу, но тренировки понравились

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Сергей Булеца прокомментировал информацию о том, что после подготовки к сезону в составе киевлян он вернется в расположение СК "Днепр-1", в котором провел минувший сезон на правах аренды.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет, поскольку нахожусь в расположении молодежной сборной Украины. Конечно, "Днепр-1" для меня не новая команда, хорошо ее знаю и был рад в ней выступать.

Что касается "Динамо", то провел в Киеве хорошую подготовку, для меня это большой опыт тренироваться рядом с такими сильными футболистами. Личного разговора с Луческу не было, но тренировки под его руководством очень понравились. Узнал много нового, был у всех позитивный настрой, организованность. Луческу много подсказывал каждому футболисту, как лучше действовать.

Как оцениваю свою игру в контрольных матчах? В первой игре, думаю, многое получалось, во втором матче 50 на 50, в третьей тоже играл. Но оценивать нужно не мне, а наставникам команды", – сказал Булеца.

В минувшем сезоне Булеца в составе "Днепра-1" провел 29 матчей, в которых забил пять голов.