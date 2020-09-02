  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Булеца: Не разговаривал с Луческу, но тренировки понравились
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Булеца: Не разговаривал с Луческу, но тренировки понравились

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей поделился мнением о новом наставнике киевлян

Булеца: Не разговаривал с Луческу, но тренировки понравились
Новина українською

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Сергей Булеца прокомментировал информацию о том, что после подготовки к сезону в составе киевлян он вернется в расположение СК "Днепр-1", в котором провел минувший сезон на правах аренды.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет, поскольку нахожусь в расположении молодежной сборной Украины. Конечно, "Днепр-1" для меня не новая команда, хорошо ее знаю и был рад в ней выступать.

Что касается "Динамо", то провел в Киеве хорошую подготовку, для меня это большой опыт тренироваться рядом с такими сильными футболистами. Личного разговора с Луческу не было, но тренировки под его руководством очень понравились. Узнал много нового, был у всех позитивный настрой, организованность. Луческу много подсказывал каждому футболисту, как лучше действовать.

Как оцениваю свою игру в контрольных матчах? В первой игре, думаю, многое получалось, во втором матче 50 на 50, в третьей тоже играл. Но оценивать нужно не мне, а наставникам команды", – сказал Булеца.

В минувшем сезоне Булеца в составе "Днепра-1" провел 29 матчей, в которых забил пять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
02.09.2020 в 17:46
Так надо было подойти, представиться, промурчать хоть что-то, гляди и остался бы!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...