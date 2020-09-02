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Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО

Премьер-лига
(7 голосов)

Готовы принимать матчи квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО
UA-Футбол
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Второго сентября в селе Ковалевка в Киевской области состоялось открытие реконструированного стадиона местного клуба "Колос".

Отныне вместимость арены составляет пять тысяч зрителей (предыдущая - 1850). Как отмечают в клубе, во время реконструкции архитекторы пытались обеспечить максимальный обзор поля с любой точки арены.

Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО - изображение 1

Стадион имеет освещение 1400 люкс, что гарантирует высокое качество телевизионной картинки в темное время суток. Прожекторы расположены на четырех мачтах высотой 35 метров. Стадион оборудован всем необходимым для качественных ТВ-трансляций и работы системы ВАР. На поле установлена ​​система подогрева, позволяющая проводить матчи при температуре -10. К тому же высокое качество газона обеспечит автоматическая система полива.

Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО - изображение 2

В "Колосе" убеждают: освещение, система подогрева, подтрибунные помещения, зона для работы СМИ соответствуют международным требованиям УЕФА. Таким образом, ковалевский клуб сможет принимать на своем поле матчи квалификации Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО - изображение 3

На стадионе установлено два больших мультимедийных табло, размерами 3,84 м на 2,56 м. Также на арене оборудованы места для фаст-фуда, клубный фан-шоп и две VIP-ложи.

Реконструкция длилась чуть больше года (413 дней). На восстановление стадиона было потрачено 150 млн гривен. Финансирование работ проводила агрофирма "Свитанок".

Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО - изображение 4

Напомним, что по итогам дебютного сезона в УПЛ "Колос" занял шестое место и через плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Европы. 17-го сентября команда Костишина сыграет на выезде с греческим "Арисом". В случае победы "Колос" встретится с хорватской "Риекой". Добавим, что во время открытия стадиона клуб презентовал новичков, в частности, опытного форварда Евгения Селезнева.

Фото - Александр Приходько

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В статье: Стадионы Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.09.2020 в 17:54
Еще чуток денег добавил бы и полностью крытый был, а так зажидился.
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0
0
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 17:47
7 футов
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+1
0
Термит (Киев)
02.09.2020 в 17:43
Капец, надо Арис проходить, не для Ингульца же этот стадион строился.
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
02.09.2020 в 17:37
Выглядит симпатично. Желаю Колосу удачных игр на Евро арене...
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+4
0


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