Стадион для еврокубков за 150 млн. Колос открыл обновленную домашнюю арену. ФОТО

Второго сентября в селе Ковалевка в Киевской области состоялось открытие реконструированного стадиона местного клуба "Колос".

Отныне вместимость арены составляет пять тысяч зрителей (предыдущая - 1850). Как отмечают в клубе, во время реконструкции архитекторы пытались обеспечить максимальный обзор поля с любой точки арены.

Стадион имеет освещение 1400 люкс, что гарантирует высокое качество телевизионной картинки в темное время суток. Прожекторы расположены на четырех мачтах высотой 35 метров. Стадион оборудован всем необходимым для качественных ТВ-трансляций и работы системы ВАР. На поле установлена ​​система подогрева, позволяющая проводить матчи при температуре -10. К тому же высокое качество газона обеспечит автоматическая система полива.

В "Колосе" убеждают: освещение, система подогрева, подтрибунные помещения, зона для работы СМИ соответствуют международным требованиям УЕФА. Таким образом, ковалевский клуб сможет принимать на своем поле матчи квалификации Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

На стадионе установлено два больших мультимедийных табло, размерами 3,84 м на 2,56 м. Также на арене оборудованы места для фаст-фуда, клубный фан-шоп и две VIP-ложи.

Реконструкция длилась чуть больше года (413 дней). На восстановление стадиона было потрачено 150 млн гривен. Финансирование работ проводила агрофирма "Свитанок".

Напомним, что по итогам дебютного сезона в УПЛ "Колос" занял шестое место и через плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Европы. 17-го сентября команда Костишина сыграет на выезде с греческим "Арисом". В случае победы "Колос" встретится с хорватской "Риекой". Добавим, что во время открытия стадиона клуб презентовал новичков, в частности, опытного форварда Евгения Селезнева.

Фото - Александр Приходько