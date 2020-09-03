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Костышин: У Селезнева такая натура, что он ноет, но делает
Форвард вернулся в УПЛ
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал
- Селезнев еще год назад тренировался с "Колосом". Какое у него физическое состояние?
– Вы же видите, что жалуется на тренера. Вот такое у него физическое состояние.
- Он вам что-то обещал?
– Хорошо выполнять работу. У него мечта – стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Понимаю, что для него это больше, чем мечта. Думаю, очень хорошо, что футболист мечтает это сделать, значит у него есть характер.
- Селезнев когда-то говорил, что обещал Тудору не употреблять алкоголь. У вас такой разговор был?
– Я разрешаю употреблять алкоголь. Нет проблем. Просто надо знать – когда, как и сколько. У меня нет запрета по поводу алкоголя, мы все люди. Просто всему должно быть свое время.
- Он еще занимается боксом.
– Чем он только не занимается. Он и на хоккей любит ходить. Ему дали выходной – он пошел на хоккей. Я ему говорю: "У тебя такие нагрузки, а ты еще на хоккей". А он отвечает: "Мне надо вес сбросить". Дай бог, он нам поможет.
Он мне напоминает моего покойного друга – Закарлюку. Мне есть, с чем сравнивать, они очень похожи.
- Вспоминали, как играли против Селезнева во время карьеры футболиста?
– Мы редко играли друг против друга. А что он мне, я ведь тоже не с простым характером. Это сейчас я буду его лелеять.
У Селезнева такая натура, что он ноет. Но на тестах вложился во все отрезки по времени. Выполнил, хоть и ныл и бурчал. Не все же будут одинаковые.
- Селезнев теперь будет бить все пенальти, штрафные, ауты вбрасывать?
– Если будут засчитывать и голы руками с аутов, дадим ему и такую возможность. Нет, такого не будет. А пенальти он и так исполняет.