Костышин: У Селезнева такая натура, что он ноет, но делает

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал подписание украинского форварда Евгения Селезнева .

- Селезнев еще год назад тренировался с "Колосом". Какое у него физическое состояние?

– Вы же видите, что жалуется на тренера. Вот такое у него физическое состояние.

- Он вам что-то обещал?

– Хорошо выполнять работу. У него мечта – стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Понимаю, что для него это больше, чем мечта. Думаю, очень хорошо, что футболист мечтает это сделать, значит у него есть характер.

- Селезнев когда-то говорил, что обещал Тудору не употреблять алкоголь. У вас такой разговор был?

– Я разрешаю употреблять алкоголь. Нет проблем. Просто надо знать – когда, как и сколько. У меня нет запрета по поводу алкоголя, мы все люди. Просто всему должно быть свое время.

- Он еще занимается боксом.

– Чем он только не занимается. Он и на хоккей любит ходить. Ему дали выходной – он пошел на хоккей. Я ему говорю: "У тебя такие нагрузки, а ты еще на хоккей". А он отвечает: "Мне надо вес сбросить". Дай бог, он нам поможет.

Он мне напоминает моего покойного друга – Закарлюку. Мне есть, с чем сравнивать, они очень похожи.

- Вспоминали, как играли против Селезнева во время карьеры футболиста?

– Мы редко играли друг против друга. А что он мне, я ведь тоже не с простым характером. Это сейчас я буду его лелеять.

У Селезнева такая натура, что он ноет. Но на тестах вложился во все отрезки по времени. Выполнил, хоть и ныл и бурчал. Не все же будут одинаковые.

- Селезнев теперь будет бить все пенальти, штрафные, ауты вбрасывать?