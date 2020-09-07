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Кабаев: В Заре всё отлично. Проблем не имеем, работаем
Заря готовится к возобновлению чемпионата
Нападающий "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлением о
- Какие ощущение после победного матча и забитого гола?
- Спасибо! Победа всегда приносит позитивные эмоции. Настроение хорошее – готовимся к официальному матчу с "Мариуполем". В команде всё отлично. Нарабатываем новые действия и не забываем старые. Забивать голы – моя задача. Всё отлично. Ни на что не жалуюсь. Проблем не имеем. Работаем.
- Сборы и паузы теперь позади.
- Да, но мы прошли хорошее сборы. Сейчас стабильный цикл – недельная подготовка. Будем готовиться так, как и обычно, ко всем соперникам одинаково ответственно.