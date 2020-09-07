Кабаев: В Заре всё отлично. Проблем не имеем, работаем

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлением о товарищеской игре с "Александрией" (4:0).

- Какие ощущение после победного матча и забитого гола?

- Спасибо! Победа всегда приносит позитивные эмоции. Настроение хорошее – готовимся к официальному матчу с "Мариуполем". В команде всё отлично. Нарабатываем новые действия и не забываем старые. Забивать голы – моя задача. Всё отлично. Ни на что не жалуюсь. Проблем не имеем. Работаем.

- Сборы и паузы теперь позади.

- Да, но мы прошли хорошее сборы. Сейчас стабильный цикл – недельная подготовка. Будем готовиться так, как и обычно, ко всем соперникам одинаково ответственно.