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Кабаев: В Заре всё отлично. Проблем не имеем, работаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря готовится к возобновлению чемпионата

Кабаев: В Заре всё отлично. Проблем не имеем, работаем
Новина українською

Нападающий "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлением о товарищеской игре с "Александрией" (4:0).

- Какие ощущение после победного матча и забитого гола?

- Спасибо! Победа всегда приносит позитивные эмоции. Настроение хорошее – готовимся к официальному матчу с "Мариуполем". В команде всё отлично. Нарабатываем новые действия и не забываем старые. Забивать голы – моя задача. Всё отлично. Ни на что не жалуюсь. Проблем не имеем. Работаем.

- Сборы и паузы теперь позади.

- Да, но мы прошли хорошее сборы. Сейчас стабильный цикл – недельная подготовка. Будем готовиться так, как и обычно, ко всем соперникам одинаково ответственно.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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Источник:
ФК Заря

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