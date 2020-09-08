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В ПФК Львов 55 человек проверили на коронавирус

Премьер-лига
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Узнали результаты

В ПФК Львов 55 человек проверили на коронавирус
Новина українською

В понедельник, 7 сентября, поступили результаты очередных ПЦР-тестов на Covid-19 игроков, тренерского штаба и персонала "Львов".

Все пробы "сине-золотых львов" показали отрицательный результат.

На наличие заболевания проверили 55 членов коллектива ПФК "Львов" (включая дублирующим составом).

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В тех игроков, которые ранее сдали положительный тест, Covid-19 также не было обнаружено. Команда здорова и в полной боевой готовности подходит к встрече с ФК "Колосом" (Ковалевка).

Выездной матч 2 тура с колосом состоится уже в субботу, 12 сентября, поединок начнется в 17:00.

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В статье: ФК Львов УПЛ Львов коронавирус
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Источник:
ПФК Львів

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