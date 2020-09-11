Накануне выезда в Ужгород у Александрии один травмированный игрок

Продолжается подготовка александрийцев к выездному матчу против ФК "Минай", который состоится в это воскресенье.

У команды было 2 дня отдыха после контрольного поединка с "Зарей". А 8 сентября александрийцы собрались на базе, провели одну восстановительную тренировку.

9 сентября было две тренировки и теория - разбор матча с "Зарей".

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Сделали выводы, чтобы не делать тех ошибок, которые допускали. И в дальнейшем будем работать в режиме одноразовых тренировок, - рассказал ТК ​​Футбол Владимир Шаран, наставник команды.

В четверг "Александрия" провела тренировку на КСК "Ника" почти в полном составе. Кроме травмированного Глеба Бухала, к ребятам присоединились Олег Билык и Владислав Бабогло, игроки молодежной сборной Украины. А также Каспарс Дубра, который защищал цвета сборной Латвии в Лиге Наций.

А уже завтра, в субботу, "Александрия" отправится самолетом в Ужгород.

Матч "Минай" - "Александрия" состоится 13 сентября. Начало поединка в 14:00.