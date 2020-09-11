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Ультрас и футбол. Как существовать без вреда друг другу?

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотрите сегодня новый стрим на UA-Футбол!

Ультрас и футбол. Как существовать без вреда друг другу?
Новина українською

Всем известно о тяжелых отношения между ультрас "Динамо" и руководством клуба. Именно поэтому накануне игры киевлян против "Десны" UA-Футбол решил провести стрим, посвященный активной части болельщиков. Начало стрима - 11 сентября в 17:00.

Сергей Швец, Роман Синчук и Игорь Семйон делятся своими мыслями о пользе этого движения, а также его вреде. Мы попробуем найти решение, которое бы могло удовлетворить все стороны: клубы, обычных болельщиков. а также самих фанатов. Модератор стрима - Александр Рыженко.

Задавайте свои вопросы в чате к этой трансляции. Самые интересные из них прозвучат в нашем эфире!

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Гаринча (Киев)
11.09.2020 в 14:42
Футбол без ультрас будет существовать, а ультрас без футбола? Сейчас они источник "мяса" для маргинальных организаций типа нацкорпуса...
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balamyt (Boston)
11.09.2020 в 13:58
Я болельщик футбола из Днепра с 1962 г. когда еще сам будучи студентом техникума стал ходить на ст. Металлург.,который..Был почти всегда полный..Меня привлек шум трибун ,эмоции и волны секторов...никакой политики..только страсть к футболу .Движение ультас стало отражением фанатских движений Топ футболных стран...чем -то модным и крутым...Сами клубы их поддерживали т.к. ульрас покупали символику и были рекламой клубов...Со временем это переросло во все дозволенность ..Беспорядки на трибунах , вандализм ,политиканство и выяснение отношений с др. фанатскими группировками...сам ФУТБОЛ остался где-то в стороне..Ульрас демонстрировали только СЕБЯ любимых...УТРАТИЛАСЬ безопасность других адекватных фанатов ,нецензурая лексика стала модой...Это отвернуло многих искренних болельщиков от стадионов...Сами футболисты не стали играть хуже...просто в эпоху телевидения и интернета стало безопаснее и интереснее смотреть футбол из дому...Раньше я не мог и мечтать о просмотре игр Топ чемпионатов...Чтобы вернуть зрителя на трибуны...нужно рук.клубов Снова создать на стадионах атмосферу праздника а не взрывы петард и пьяный рев одуревших ульрас...они меня перестали умелять...Сейчас я живу в США ..где европейский футбол не 1-м месте и звезд футбола может не болше чем в Украине ,но стадионы полные за счет правильного менеджмента и поддрехки атмосферф ПРАЗДНИКА ,отсутсвия безбашенных ульрас ,политики наличие достаточного колл. полиции для поллержания порядка...Правда сейчас в эпоху КОРОНО вируса все затормозилось.. ,но я надеюсь что Все вернется...Ульрас в Украине поймут что на 1-М месте должен быть сам ФУТБОЛ и порядок на трибунах...В противном случае они лишние там...
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