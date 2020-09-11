Ультрас и футбол. Как существовать без вреда друг другу?

Всем известно о тяжелых отношения между ультрас "Динамо" и руководством клуба. Именно поэтому накануне игры киевлян против "Десны" UA-Футбол решил провести стрим, посвященный активной части болельщиков. Начало стрима - 11 сентября в 17:00.

Сергей Швец, Роман Синчук и Игорь Семйон делятся своими мыслями о пользе этого движения, а также его вреде. Мы попробуем найти решение, которое бы могло удовлетворить все стороны: клубы, обычных болельщиков. а также самих фанатов. Модератор стрима - Александр Рыженко.

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