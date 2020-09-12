Дмитрий Михайленко: Много эмоций, говорить о правомерности действий арбитра я не буду

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после поражения от донецкого "Олимпика" в матче второго тура УПЛ.

- Сейчас много эмоций. Очень тяжелое поражение. Первый тайм до 43-й минуты вообще не предвещал ничего такого. Мы контролировали игру, территорию, заходили в штрафную, к финальной трети. Возможно, не могли как следует распорядиться мячом. Очень досадным был первый мяч и красная карточка пошла вслед за ним - они полностью перевернули игру. Во втором тайме после того, как забил Хобленко, мы сократили счет. Было давление, мы пытались прессинговать, не позволять сопернику работать с мячом. Но опять-таки отличные индивидуальные действия форварда, который хорошо сыграл сегодня, привели к пенальти. Он также был, можно сказать, бестолковым, ведь игрок прошел по центру через рикошет. Это поставило финальную точку в игре.

- Красная карточка Когуту - это эмоции, ошибка игрока?

- Я не видел эпизод, но в любом случае ситуация вообще не требовала прыжка, опасной игры. Мяч был далеко от наших ворот. Нелепая красная карточка, поставила команду в тяжелое положение.

- А что по поводу других решений арбитра? Якобы одинаковые нарушения трактовались по-разному...

- Не знаю, надо смотреть. Сейчас много эмоций, говорить о правомерности действий арбитра я не буду. Ребята выполнили много работы, и план на игру выполнялся весь первый тайм. До удаления мы закрыли соперника, много создавали. Да, возможно, был брак. Хотелось бы играть острее, иметь более явные моменты. Но тем не менее, до 43-й минуты мы переигрывали соперника, - сказал Михайленко.