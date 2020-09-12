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Руслан Костышин: Хотели первой победой на новом стадионе поздравить президента

Премьер-лига
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Наставник клуба из Ковалевки подвел итоги победы над "Львовом"

Руслан Костышин: Хотели первой победой на новом стадионе поздравить президента
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после разгромной победы над "Львовом".

"Выиграли дома 4:0 - эмоции хорошие. Ребята очень хорошо отнеслись к матчу, хорошо начали. Играли с высоким прессингом, как и договаривались. У нас сегодня было очень хорошее эмоциональное состояние. Мы провели первый матч на новом стадионе. Вернулись домой - это очень важно для футболистов.

Были болельщики, которые поддерживали нас. Мы планировали победить, потому что планировали первой победой на нашем стадионе поздравить нашего президента и его жену с рождением сына. Это случилось довольно давно, но ребята старались поздравить так именно сегодня.

Вы сами видите, как сыграли новички. Не могу сказать, что недоволен ими, скажете "Дурак, или что?" Один забил, второй отдал голевую, сзади на ноль сыграли. Доволен, как они вошли в коллектив, отнеслись к философии", - рассказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин ФК Львов УПЛ Колос (Ковалевка)
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