Пятов: Почти до декабря выходных не будет

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов рассказал о настроении команды и насыщенный график с тремя матчами в неделю.

- У команды был выходной, его я провел в кругу семьи с детьми. Прежде всего, все набрались эмоций. Впереди тяжелая неделя, должно быть много работы и матчей, ведь мы входим в сезон. Также «Шахтер» ждет очень насыщенный октябрь, почти до декабря выходных не будет.

- Расскажи, как идет подготовка к встрече с "Зарей"?

- После выходного тренерский штаб сделал акцент на игровых упражнениях. Следующее занятие, думаю, будет еще более интенсивным. А самые тяжелые упражнения обычно в среду и четверг. Знаем, что "Заря" серьезный соперник, с которым всегда трудно. Пересмотрим их поединки нынешнего сезона - с "Десной" и "Мариуполем". Сделаем выводы и внесем коррективы.

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- Команда Виктора Скрипника стартовала с двух поражений подряд. Это плюс или минус в таком случае?

- "Заря", насколько мне известно, ставит на сезон максимальные задачи, недаром прошлого луганчане заняли третье место и боролись за серебряные медали. Мне сложно сказать, что сейчас происходит и почему они проиграли. Однако, думаю, футболисты будут злее, ведь терять нечего и надо набирать очки. Зато нам следует быть еще более сосредоточенным, не допускать ошибок. У нас свое задание, которое необходимо выполнять, - нужна победа.

- Как относишься к тому, что в течение семи дней "Шахтер" провести сразу три поединка?

- Всегда говорил, что мне нравится, когда много матчей. Не люблю больших пауз, когда шесть дней монотонных тренировок. Игра - восстановление - тренировка - снова игра! Такой график мне по душе, это как праздник.