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Заря арендует у Фенербахче иранского нападающего - СМИ
Который и прошлый сезон провел в аренде
Луганская "
Футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.
А вот сайт болельщиков "Зари" добавляет, что речь идет об аренде на 1,5 года, но без права первоочередного выкупа.
Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде "Истанбулспора" (11 матчей - 1 гол).