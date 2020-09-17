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Заря арендует у Фенербахче иранского нападающего - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Который и прошлый сезон провел в аренде

Заря арендует у Фенербахче иранского нападающего - СМИ
Новина українською

Луганская "Заря" подпишет арендное соглашение с 19-летним иранским нападающим турецкого "Фенербахче" Алаххьяром Сайядманешем с правом первоочередного выкупа контракта за 3,5 млн евро, сообщает Hyrriyet.

Футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.

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А вот сайт болельщиков "Зари" добавляет, что речь идет об аренде на 1,5 года, но без права первоочередного выкупа.

Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде "Истанбулспора" (11 матчей - 1 гол).

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) аренда Алаххьяр Сайадманеш
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Комментарии (1)
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_Hell_Cat_ (Днепр)
17.09.2020 в 13:01
Атака это хорошо,но что с защитой ?!....впереди тяжелый сезон ,а резерв защитников никакой.....
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