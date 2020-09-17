Заря арендует у Фенербахче иранского нападающего - СМИ

Луганская " Заря " подпишет арендное соглашение с 19-летним иранским нападающим турецкого "Фенербахче" Алаххьяром Сайядманешем с правом первоочередного выкупа контракта за 3,5 млн евро, сообщает Hyrriyet.

Футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.

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А вот сайт болельщиков "Зари" добавляет, что речь идет об аренде на 1,5 года, но без права первоочередного выкупа.

Сайядманеш стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде "Истанбулспора" (11 матчей - 1 гол).