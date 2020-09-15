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Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями

Премьер-лига
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Болельщики могут попасть на стадион при соблюдении нехитрых правил

Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями
Новина українською

Матч 3-го тура УПЛ, в котором "Заря" примет в Запорожье "Шахтер", состоится в присутствии болельщиков.

При этом для болельщиков присутствуют ряд ограничений: покупка билетов только онлайн, наличие защитной маски, поддержание социальной дистанции 1,5 метра.

Также вход на стадион исключительно при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 20 сентября в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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