Премьер-лига
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Матч Заря - Шахтер пройдет со зрителями
Болельщики могут попасть на стадион при соблюдении нехитрых правил
Матч 3-го тура
При этом для болельщиков присутствуют ряд ограничений: покупка билетов только онлайн, наличие защитной маски, поддержание социальной дистанции 1,5 метра.
Также вход на стадион исключительно при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Напомним, что матч состоится в воскресенье 20 сентября в 17:00.
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Источник:ФК Заря
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