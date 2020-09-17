Десна подписала Павла Полегенько

" Десна " подписала 25-летнего правого защитника (латераля) Павла Полегенько.

Условия контракта клуб не сообщает, но футболист уже заявлен на нынешний сезон УПЛ.

Напомним, что Полегенько является уроженцем Чернигова, в этом городе начинал заниматься футболом. Ранее выступал за киевское "Динамо", кропивницкую "Зирку", ужгородскую "Говерлу" и юниорские сборные Украины разных возрастов.

Последним клубом Полегенько был "Мариуполь", здесь он провел два сезона. На счету Павла 1 гол в 38 матчах за "азовцев" в УПЛ, он провел 4 матча квалификации Лиги Европы и 4 поединка в Кубке Украины.