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Десна подписала Павла Полегенько

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник уже заявлен за черниговцев на нынешний сезон УПЛ

Десна подписала Павла Полегенько
Новина українською

"Десна" подписала 25-летнего правого защитника (латераля) Павла Полегенько.

Условия контракта клуб не сообщает, но футболист уже заявлен на нынешний сезон УПЛ.

Напомним, что Полегенько является уроженцем Чернигова, в этом городе начинал заниматься футболом. Ранее выступал за киевское "Динамо", кропивницкую "Зирку", ужгородскую "Говерлу" и юниорские сборные Украины разных возрастов.

Последним клубом Полегенько был "Мариуполь", здесь он провел два сезона. На счету Павла 1 гол в 38 матчах за "азовцев" в УПЛ, он провел 4 матча квалификации Лиги Европы и 4 поединка в Кубке Украины.

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В статье: Павел Полегенько Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
17.09.2020 в 20:18
Хороший вариант!!
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simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 19:18
Добро пожаловать домой )))!!!
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