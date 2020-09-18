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Костевич перейдет в Динамо до закрытия нынешнего трансферного окна - СМИ
Польский клуб не захотел ждать зимы
Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич станет игроком "
Напомним, что киевляне подписали предварительный контракт с игроком в начале августа, по условиям которого футболист должен был прейти в киевский клуб в январе по истечению договора с "Лехом".
Впрочем, после подписания предварительного контракта с киевлянами футболист стал конфликтовать с руководством "Леха", которому не понравилось, что Костевич вел переговоры с киевлянами, не уведомив польский клуб.
В итоге,
Напомним, что Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских "Карпат". Суммарно за 4 сезона Костевич сыграл за "Лех" 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.