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Костевич перейдет в Динамо до закрытия нынешнего трансферного окна - СМИ

Премьер-лига
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Польский клуб не захотел ждать зимы

Костевич перейдет в Динамо до закрытия нынешнего трансферного окна - СМИ
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Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич станет игроком "Динамо" уже этим летом, пишет польское издание Meczyki.

Напомним, что киевляне подписали предварительный контракт с игроком в начале августа, по условиям которого футболист должен был прейти в киевский клуб в январе по истечению договора с "Лехом".

Впрочем, после подписания предварительного контракта с киевлянами футболист стал конфликтовать с руководством "Леха", которому не понравилось, что Костевич вел переговоры с киевлянами, не уведомив польский клуб.

В итоге, украинец был выведен из состава, а по свежим данным, "Лех" согласился отпустить игрока уже сейчас и при этом немного заработать, договорившись с "Динамо". Поэтому ожидается, что украинец покинет клуб из Познани и еще до закрытия нынешнего трансферного окна.

Напомним, что Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских "Карпат". Суммарно за 4 сезона Костевич сыграл за "Лех" 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Лех (Познань)
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