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Кополовец: С просьбой о переносе матча Минай - Динамо в Киев обратился лично Суркис

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевлянам будет не с руки ехать в Ужгород между матчами с Гентом

Кополовец: С просьбой о переносе матча Минай - Динамо в Киев обратился лично Суркис
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал перенос поединка 4-го тура чемпионата УПЛ против "Динамо" из Ужгорода в Киев.

"С предложением 26 сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским "Гентом".

В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин дали согласие, приняв во внимание, что речь идет о команде, представляющей Украину в Лиге чемпионов.

Конечно, выезд в Ужгород после возвращения из Бельгии существенно усложнил бы динамовцам восстановление сил перед повторным матчем с "Гентом". Потом я созвонился с Суркисом, сообщил ему о нашем решении и уже прощаясь сказал: "Может, со временем, "Минай" окажется в похожей ситуации и "Динамо" тоже пойдет нам навстречу", - сказал Кополовец.

Напомним, что поединок "Минай" - "Динамо" состоится 26 сентября, а уже 29 сентября киевляне будут принимать бельгийский "Гент" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
18.09.2020 в 20:18
Минаю благодарности за взвешенный подход и за принятое решение. Теперь бы еще это помогло пройти в группу...
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+3
0
Термит (Киев)
18.09.2020 в 20:17
С одной стороны - почему бы и нет, раз речь идет о достойном выступлении в еврокубках. А с другой - в той же Англии, матчи через 2 дня на третий - норма, и никто о таких реверсах и не заикается.
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+1
-1
blumtf (Сумы)
18.09.2020 в 20:38
Ну так в Англии расстояния между городами намного меньше.
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+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.09.2020 в 20:03
Как всегда Динамо всех под себя строят .Браво федерация
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+1
-9
Golfik25 (Киев)
18.09.2020 в 20:25
Сейчас бы тявкать про Динамо, когда Шахтер и Днепр тоже просили о переносах матча, когда играли в еврокубках. Гугл в помощь.
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+5
-1
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armik (Киев)
18.09.2020 в 20:35
Мой склероз не припоминает ни одного подобного случая.Ответь за свои слова или так и останется киздюком, коим ты есть.
+1
-4
vinn (Khmelnitsky)
18.09.2020 в 20:42
Армік, якщо в тебе склероз, то який зміст тобі щось нагадувати?>))))
+1
-1
avatar
armik (Киев)
18.09.2020 в 20:53
Я думал, что за кучу времени ты найдешь хоть по одному подтверждению своим словам и сможешь величатьсч полукиздюк.Увы, так и остался - киздюк!Жителей удаленных хуторов, где никогда не играли в футбол, настоятельно рекомендую не пукать в лужу!
0
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