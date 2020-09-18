Кополовец: С просьбой о переносе матча Минай - Динамо в Киев обратился лично Суркис

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал перенос поединка 4-го тура чемпионата УПЛ против "Динамо" из Ужгорода в Киев.

"С предложением 26 сентября сыграть в Киеве, а уже матч второго круга провести в Ужгороде, ко мне обратился президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Мотивировал он эту просьбу тем, что динамовцам нужно качественно подготовиться к повторному противостоянию в Лиге чемпионов с бельгийским "Гентом".

В итоге руководство нашего клуба и главный тренер Василий Кобин дали согласие, приняв во внимание, что речь идет о команде, представляющей Украину в Лиге чемпионов.

Конечно, выезд в Ужгород после возвращения из Бельгии существенно усложнил бы динамовцам восстановление сил перед повторным матчем с "Гентом". Потом я созвонился с Суркисом, сообщил ему о нашем решении и уже прощаясь сказал: "Может, со временем, "Минай" окажется в похожей ситуации и "Динамо" тоже пойдет нам навстречу", - сказал Кополовец.

Напомним, что поединок "Минай" - "Динамо" состоится 26 сентября, а уже 29 сентября киевляне будут принимать бельгийский "Гент" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.