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Цыганков вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
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Дуэлунд также готовится к ближайшим матчам

Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчам против "Львова" (3-й тур УПЛ) и "Гента" (плей-офф Лиги чемпионов).

При этом, за работой в общей группе киевлян были замечены Виктор Цыганков, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем и пропустил матч с АЗ, и Миккель Дуэлунд, которого СМИ сватают в Турцию.

Таким образом, можно сделать вывод, что на обеих игроков Мирча Луческу сможет рассчитывать в двух ближайших матчах.

Также в занятии команды участвовал Денис Гармаш, который пока не заявлен на УПЛ.

Напомним, что со "Львовом" "Динамо" сыграет 19 сентября, а с "Гентом" – 23-го.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Гент Виктор Цыганков Миккель Дуэлунд
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