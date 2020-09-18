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Цыганков вернулся в общую группу Динамо
Дуэлунд также готовится к ближайшим матчам
Киевское "
При этом, за работой в общей группе киевлян были замечены Виктор Цыганков, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем и пропустил матч с АЗ, и Миккель Дуэлунд, которого СМИ сватают в Турцию.
Таким образом, можно сделать вывод, что на обеих игроков Мирча Луческу сможет рассчитывать в двух ближайших матчах.
Также в занятии команды участвовал Денис Гармаш, который пока не заявлен на УПЛ.
Напомним, что со "Львовом" "Динамо" сыграет 19 сентября, а с "Гентом" – 23-го.