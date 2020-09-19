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ФК Александрия - Ворскла 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Максимова снова побеждает

ФК Александрия - Ворскла 0:2. Обзор матча и видео голов
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В матче 3-го тура чемпионата Украины "Ворскла" на выезде одержала уверенную победу над "Александрией". В составе полтавчан голами отметились форвард Руслан Степанюк и полузащитник Давид Пуцлин. Подопечные Юрия Максимова одержали третью подряд победу в текущем сезоне УПЛ и на данный момент занимают первею строчку в турнирной таблице.

ФК Александрия - Ворскла 0:2
Голы: Руслан Степанюк 24, Давид Пуцлин 51
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко (Максим Задерака 64), Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Безбородько 64), Павел Пашаев, Василий Грицук (Денис Устименко 64), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 56), Каспарс Дубра
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 88), Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 71), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 67), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Вадим Сапай 88), Ибрахим Кане (Иван Пешич 88), Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Богдан Мишенко 13, Денис Мирошниченко 22, Павел Пашаев 56, Евгений Банада 75 - Давид Пуцлин 16, Ибрахим Кане 38, Владислав Кулач 46

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
19.09.2020 в 17:04
Молодец Максимов. Я знал что он неплохой тренер. Вопрос способен ли он на большее. Например в последствии возглавить Динамо.
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