Рух - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 3-го тура УПЛ "Рух" принимал "Колос". Подопечные Руслана Костышина сделали игру еще в первые 20 минут - дублем в составе гостей отметился полузащитник Евгений Морозко. Дебютану удалось все-таки скоротить отрыв до одного мяча на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, но было уже слишком поздно. Ковалевцы одерживают свою вторую подряд победу в чемпионате Украины, а "Рух" пока так и не побеждал в элитном украинском дивизионе.
Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
20 сентября. Львов. "Арена Львов" "Рух" - "Колос" 1:2
Голы: Русин 90+5 - Морозко 4, Морозко 20
Бідні львівські ґлоріхантери :) Проклинали Карпати, шо ті програють усі домашні матчі, переключилися на Рух ( на ФКЛ в них надій не було), але і ті програють все підряд. Шо, ше хочете 3 львівські команди в ПЛ ?