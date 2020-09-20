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Рух - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Два мяча Морозко обеспечили Костышину победу

Рух - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В матче 3-го тура УПЛ "Рух" принимал "Колос". Подопечные Руслана Костышина сделали игру еще в первые 20 минут - дублем в составе гостей отметился полузащитник Евгений Морозко. Дебютану удалось все-таки скоротить отрыв до одного мяча на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, но было уже слишком поздно. Ковалевцы одерживают свою вторую подряд победу в чемпионате Украины, а "Рух" пока так и не побеждал в элитном украинском дивизионе.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
20 сентября. Львов. "Арена Львов"
"Рух" - "Колос" 1:2
Голы: Русин 90+5 - Морозко 4, Морозко 20
"Рух": Бандура - Заставный, Дуць (Кухарук 46), Стаменкович, Парамонов, Глига - Эрнест (Клименчук 46), Мартынюк, Копина (Русин 89), Мысык (Кондраков 72) – Кухаревич
Тренер: Иван Федик
"Колос": Волынец – Н.Кравченко, Гавриш, Максименко (Петров 46), Черноморец - Милько - Ильин, Д.Костишин, Ориховский (Смирный 76), Морозко (Антюх 84) - Селезнев (Исаенко 76)
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Предупреждения: Стаменкович 29, Заставный 62, Кухаревич 90+6 - Милько 10, Ориховский 74, Д.Костышин 90 + 5, Р.Костышин 90 + 6

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (2)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
20.09.2020 в 22:45
Бідні львівські ґлоріхантери :) Проклинали Карпати, шо ті програють усі домашні матчі, переключилися на Рух ( на ФКЛ в них надій не було), але і ті програють все підряд. Шо, ше хочете 3 львівські команди в ПЛ ?
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Лекарь (село Дарница)
20.09.2020 в 22:21
Первый гол с оффсайда забит. #суркисвсекупил
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