Рух - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов

Бідні львівські ґлоріхантери :) Проклинали Карпати, шо ті програють усі домашні матчі, переключилися на Рух ( на ФКЛ в них надій не було), але і ті програють все підряд. Шо, ше хочете 3 львівські команди в ПЛ ?