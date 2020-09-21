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Стало известно, когда ВАР вернется в УПЛ онлайн

Премьер-лига
(2 голосов)

Надеется Лучи

Стало известно, когда ВАР вернется в УПЛ онлайн
Новина українською

Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол о своем разговоре с руководителем комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу обучения арбитров работы с ВАР.

Лучи надеется, что с 5-го тура в матчах появится VAR.

Если бы система работала онлайн, то этот мяч [в поединке Олимпик - Минай] не был бы засчитан.

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В статье: арбитры УПЛ Лучано Лучи Александр Лукашенко ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
21.09.2020 в 12:14
Так вже були налаштували онлайн - режим роботи. Тепер знову у тестовому режимі? Щось не те, мабуть, не проплатили на новий чемпіонат. Заголовок не відповідає тексту. " Стало ясно " - це коли?
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K-Spirit (Киев)
21.09.2020 в 12:42
Коли рак на горі свиснє.
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