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Стало известно, когда ВАР вернется в УПЛ онлайн
Надеется Лучи
Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол о своем разговоре с руководителем комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу обучения арбитров работы с ВАР.
Лучи надеется, что с 5-го тура в матчах появится VAR.
Если бы система работала онлайн, то этот мяч [в поединке Олимпик - Минай] не был бы засчитан.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
21.09.2020 в 12:14
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K-Spirit (Киев)
21.09.2020 в 12:42
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