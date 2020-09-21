Стало известно, когда ВАР вернется в УПЛ онлайн

Телеведущий Александр Денисов сообщил на ТК Футбол о своем разговоре с руководителем комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по поводу обучения арбитров работы с ВАР.

Лучи надеется, что с 5-го тура в матчах появится VAR.

Если бы система работала онлайн, то этот мяч [в поединке Олимпик - Минай] не был бы засчитан.