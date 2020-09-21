  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рафаилов: В матче с Зарей Шахтер отскочил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаилов: В матче с Зарей Шахтер отскочил

Премьер-лига
(1 голосов)

Причина кризиса Зари кроется в отсутствии финансовой стабильности

Рафаилов: В матче с Зарей Шахтер отскочил
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о недавнем матче 3-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2).

"Отскочил "Шахтер". Надеюсь, что критиков у Скрипника после сегодняшней игры поубавилось. Насчет Вернидуба не пишите глупости. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно.

И я уже раньше писал, что причина неудачных матчей "Зари" не в тренерах и игроках, а в отсутствии финансовой стабильности", - написал Рафаилов.

Ранее сообщалось о том, что задолженность по зарплате в "Заре" составляет более 3-х месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
21.09.2020 в 22:02
Явно погорячился
Ответить
+1
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
21.09.2020 в 22:26
Видать, внуки научили, что нужно поднять хайп вокруг своей персоны, чтоб новую работу скорее найти. Вот и заявляет частенько непопулярные вещи - авось его слова оживленную дискуссию спровоцируют
Ответить
0
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
21.09.2020 в 21:51
Что-то подозрительно Рафаилов тут чаще Морозючки светится) Видать, скоро экспердом на известном канале станет. А что, интересно было бы регулярно наблюдать его срач с Леоном
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...