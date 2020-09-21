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Рафаилов: В матче с Зарей Шахтер отскочил
Причина кризиса Зари кроется в отсутствии финансовой стабильности
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о недавнем
"Отскочил "Шахтер". Надеюсь, что критиков у Скрипника после сегодняшней игры поубавилось. Насчет Вернидуба не пишите глупости. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно.
И я уже раньше писал, что причина неудачных матчей "Зари" не в тренерах и игроках, а в отсутствии финансовой стабильности", - написал Рафаилов.
Ранее сообщалось о том, что задолженность по зарплате в "Заре" составляет более 3-х месяцев.