Кравец: У меня есть несколько вариантов не в Украине. Я обо всем уже договорился

Нападающий Артем Кравец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение о своем уходе из "Динамо".

"Я просто хочу получать больше игровой практики. Я стремлюсь, у меня мечта сыграть на Евро за сборную Украины. Если я буду сидеть и не играть, а только тренироваться – это будет невозможно. Все очень просто.

Это было по моей инициативе, мы пришли к общему знаменателю, согласию, что мне лучше будет уйти в другую команду, где я буду получать больше игрового времени.

У меня есть несколько вариантов. Я обо всем уже договорился, осталось только мое решение. День-два – вы все узнаете, пока не хочу говорить конкретно. Это не Украина", – сказал Кравец.