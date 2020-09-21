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Кравец: У меня есть несколько вариантов не в Украине. Я обо всем уже договорился
Скорее всего, форвард вернется в Турцию
Нападающий Артем Кравец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение
"Я просто хочу получать больше игровой практики. Я стремлюсь, у меня мечта сыграть на Евро за сборную Украины. Если я буду сидеть и не играть, а только тренироваться – это будет невозможно. Все очень просто.
Это было по моей инициативе, мы пришли к общему знаменателю, согласию, что мне лучше будет уйти в другую команду, где я буду получать больше игрового времени.
У меня есть несколько вариантов. Я обо всем уже договорился, осталось только мое решение. День-два – вы все узнаете, пока не хочу говорить конкретно. Это не Украина", – сказал Кравец.
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