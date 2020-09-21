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Кравец: Меня никто не выгонял из Динамо, а мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере
Форвард прокомментировал слухи о своем уходе из Динамо
"Как же мне "нравятся" вот такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и главного тренера перед такой важной игрой.
- Меня никто не выгонял из "Динамо".
- Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим.
- Все трансферы "Динамо" проходят с согласия главного тренера, не нужно фантазировать, думайте головой.
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Источник:Инстаграм
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Комментарии (4)
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DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 22:51
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storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 20:57
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Просто Квашин (Харьков)
21.09.2020 в 21:18
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-5
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 22:52
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