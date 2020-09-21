Кравец: Меня никто не выгонял из Динамо, а мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере

Уже бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец опроверг информацию о том, что он расторг контракт с киевским клубом из-за якобы своей плохой физической формы.

"Как же мне "нравятся" вот такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и главного тренера перед такой важной игрой.