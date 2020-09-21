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Кравец: Меня никто не выгонял из Динамо, а мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард прокомментировал слухи о своем уходе из Динамо

Кравец: Меня никто не выгонял из Динамо, а мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере
Новина українською

Уже бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец опроверг информацию о том, что он расторг контракт с киевским клубом из-за якобы своей плохой физической формы.

"Как же мне "нравятся" вот такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и главного тренера перед такой важной игрой.

  • Меня никто не выгонял из "Динамо".
  • Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим.
  • Все трансферы "Динамо" проходят с согласия главного тренера, не нужно фантазировать, думайте головой.

Кравец: Меня никто не выгонял из Динамо, а мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере - изображение 1

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 22:51
И все мы знаем откуда эта грязь и гниль идет, да пан пенисов?
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0
0
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 20:57
Ну конечно Артемка, а еще я папа римский. А мои тапки это сапоги скороходы. Давай дуй в Турцию, я теперь понимаю почему от тебя суркисиха слиняла. Слишком ммного глупостей говоришь. Вот зачем так позориться? Мы все видели что ты был худший в дк. Чемп турции окончательно тебя утопил.
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+2
-9
Просто Квашин (Харьков)
21.09.2020 в 21:18
Что моська легче стало,когда на слона потявкала...????
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+2
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.09.2020 в 22:52
storm_ua (Николаев) - ты кто такая? Уроки сделала?
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0
0


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