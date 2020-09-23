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Сергей Ребров рассказал о подготовке Ференцвароша к Мольде

Премьер-лига
(1 голосов)
Сергей Ребров рассказал о подготовке Ференцвароша к Мольде
Новина українською

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша"накануне двухматчевого противостояния в квалификации Лиги чемпионов с Мольде поделился настроением своей команды.

Мы прошли несколько достаточно сложных команд. Теперь я просто хочу сосредоточиться на этой встрече и на нашем сопернике. Всем нужно понимать, насколько важен матч в среду и нам нужно делать все возможное.

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Я не собираюсь сейчас рассказывать вам, какую стратегию моя команда будет использовать против "Мольде", но я уверен, что игроки выйдут на поле с правильной концентрацией.

Я знаю, что "Мольде" заслуженно вышел в плей-офф ЛЧ. Мы уважаем соперника, мы рассказали игрокам все об этой команде и знаем, что это серьезный соперник, - цитирует тренера csakfoci.

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Мольде Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
23.09.2020 в 13:55
Ребров выведет Ференцварош в группу ЛЧ 100%
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