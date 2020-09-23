Сергей Ребров рассказал о подготовке Ференцвароша к Мольде

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша"накануне двухматчевого противостояния в квалификации Лиги чемпионов с Мольде поделился настроением своей команды.

Мы прошли несколько достаточно сложных команд. Теперь я просто хочу сосредоточиться на этой встрече и на нашем сопернике. Всем нужно понимать, насколько важен матч в среду и нам нужно делать все возможное.

Я не собираюсь сейчас рассказывать вам, какую стратегию моя команда будет использовать против "Мольде", но я уверен, что игроки выйдут на поле с правильной концентрацией.

Я знаю, что "Мольде" заслуженно вышел в плей-офф ЛЧ. Мы уважаем соперника, мы рассказали игрокам все об этой команде и знаем, что это серьезный соперник, - цитирует тренера csakfoci.