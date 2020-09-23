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Федык о матче с Шахтером: Результатом недовольны, потеряли два очка
Тренер Руха рассчитывал на большее
Главный тренер "Руха" Иван Федык в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в
— Первое впечатление - потеряли два очка. Больше никаких впечатлений нет.
— Могли претендовать на больше?
— Ну а вы как думаете? Мы забили. Гол в ответ мы не имели права пропускать. После этого еще один выход один на один не забили, соответственно, результатом недовольны.
— Если бы перед матчем сказали, что будет ничья, как бы вы отреагировали?
— Не знаю.
— "Рух" сегодня существенно поменялся по сравнению с предыдущими матчами, особенно против "Колоса". Что вы сделали за эти два дня?
— У нас много больных и травмированных. Футболисты только сейчас начинают возвращаться в команду. Что-то минимально начинает получаться.
— После матча Козловский зашел в раздевалку. Что он сказал?
— Можете у него спросить.