Федык о матче с Шахтером: Результатом недовольны, потеряли два очка

Главный тренер "Руха" Иван Федык в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).

— Первое впечатление - потеряли два очка. Больше никаких впечатлений нет.

— Могли претендовать на больше?

— Ну а вы как думаете? Мы забили. Гол в ответ мы не имели права пропускать. После этого еще один выход один на один не забили, соответственно, результатом недовольны.

— Если бы перед матчем сказали, что будет ничья, как бы вы отреагировали?

— Не знаю.

— "Рух" сегодня существенно поменялся по сравнению с предыдущими матчами, особенно против "Колоса". Что вы сделали за эти два дня?

— У нас много больных и травмированных. Футболисты только сейчас начинают возвращаться в команду. Что-то минимально начинает получаться.

— После матча Козловский зашел в раздевалку. Что он сказал?

— Можете у него спросить.