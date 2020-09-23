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Федык о матче с Шахтером: Результатом недовольны, потеряли два очка

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Руха рассчитывал на большее

Федык о матче с Шахтером: Результатом недовольны, потеряли два очка
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1).

— Первое впечатление - потеряли два очка. Больше никаких впечатлений нет.

— Могли претендовать на больше?

— Ну а вы как думаете? Мы забили. Гол в ответ мы не имели права пропускать. После этого еще один выход один на один не забили, соответственно, результатом недовольны.

— Если бы перед матчем сказали, что будет ничья, как бы вы отреагировали?

— Не знаю.

— "Рух" сегодня существенно поменялся по сравнению с предыдущими матчами, особенно против "Колоса". Что вы сделали за эти два дня?

— У нас много больных и травмированных. Футболисты только сейчас начинают возвращаться в команду. Что-то минимально начинает получаться.

— После матча Козловский зашел в раздевалку. Что он сказал?

— Можете у него спросить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
23.09.2020 в 22:59
ну знаете ли, та команда, которая действительно недовольна ничьей и считает, что теряет 2 очка, в концовке матча не получает желтую за задержку времени при розыграше.... углового (!). )))
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