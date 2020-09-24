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Экс-защитник Динамо Данило Силва завершил игровую карьеру

Премьер-лига
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Бразилец отдал профессиональному футболу 16 лет

Экс-защитник Динамо Данило Силва завершил игровую карьеру
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", 33-летний бразильский защитник Данило Силва объявил о завершении карьеры.

Бразилец провел в профессиональном футболе 16 лет, а за "Динамо" играл 2010 по 2017 год.

В составе киевлян дважды становился чемпионом Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и один раз выигрывал Суперкубок Украины. Всего в составе киевлян бразилец провел 219 матчей, забил 3 гола и сделал 20 ассистов.

Также Силва играл за "Метростарз", "Гуарани", "Интернасьонал" и "Сан-Паулу". Последним клубом игрока был "Лос-Анджелес".

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В статье: Данило Силва Динамо (Киев) ФК "Лос-Анджелес"
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