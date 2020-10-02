Премьер-лига
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Львов подписал хорватского центрхава Чиряка
Парень приехал в УПЛ из чемпионата Боснии и Герцеговины
Официально о трансфере клуб еще не объявил, однако футболист уже есть в заявке "Львова" на официальном сайте УПЛ.
Последним клубом Чиряка был "Зриньски" из Боснии и Герцеговины, где хавбек отыграл три сезона, а в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 ассиста.
Также футболист ранее привлекался к матчам юношеской сборной Хорватии (U-19).
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (7)
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DOMENICO (Lviv)
02.10.2020 в 23:04
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.10.2020 в 22:12
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FC Energy (Новая Каховка)
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LAZ E183 (Рига)
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Cannabis Sativa (Луцк)
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Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 22:18
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LAZ E183 (Рига)
02.10.2020 в 23:04
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