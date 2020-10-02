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Львов подписал хорватского центрхава Чиряка

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень приехал в УПЛ из чемпионата Боснии и Герцеговины

Львов подписал хорватского центрхава Чиряка
Новина українською

ФК "Львов" подписал контракт с 25-летним хорватским центральным полузащитником Фране Чиряком.

Официально о трансфере клуб еще не объявил, однако футболист уже есть в заявке "Львова" на официальном сайте УПЛ.

Последним клубом Чиряка был "Зриньски" из Боснии и Герцеговины, где хавбек отыграл три сезона, а в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 ассиста.

Также футболист ранее привлекался к матчам юношеской сборной Хорватии (U-19).

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В статье: ФК Львов Фране Чиряк
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Комментарии (7)
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DOMENICO (Lviv)
02.10.2020 в 23:04
Та,футбол нині у Львові примітивного рівня....Вівці зникли,Львів взагалі некоманда. Може хіба в Руха щось вийде
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.10.2020 в 22:12
Незабаром новачками клубу стануть також словак Прищ та румун Фурункул
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+1
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FC Energy (Новая Каховка)
02.10.2020 в 21:38
Хочется конечно пошутить на счёт фамилии... а если серьёзно, все клубы, которые исчезали, судорожно подписывали кучу второсортных легионеров: арсенал, верес, сталь.. это знак, что Львов - не доживёт до конца чемпа, в лучшем случае - вылетит последний и расформируется
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0
LAZ E183 (Рига)
02.10.2020 в 22:04
Спочатку в аматори не вилетіть, а потім будете роздавати комусь поради, оракул Ви наш.
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-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.10.2020 в 22:19
ФК Львів направду навряд чи довго проживе. Як і усі інші другі команди великих міст, на жаль. Згадаймо ФК Харків, Метадон, київські ЦСКА та Арсенал, одеський СКА, в якійсь мірі запорізьке Торпедо... А Новокаховська Енергія заслуговує на підвищення в класі. Скільки вже років вони в Другій лізі грають? Ще з початку незалежної української першості
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Prideman (Lviv)
02.10.2020 в 22:18
А Верес не зник. Він грає в 1 лізі
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LAZ E183 (Рига)
02.10.2020 в 23:04
Говорити про зникнення клубу немає підстав. До того ж, якщо говорити про Львів, то навіть "Карпати" першої формації проіснували в сумі менше за "СКА Львів", хоча безперечно були в 1960-70 роках "першими". Що стосується Енергії, ніхто не проти їх ігор в другій лізі, однак щось передбачати на рахунок клубу УПЛ — це точно не їх справа. До того ж, якщо клуб погано грає, це не означає, що він зникне. А журналісти можуть писати абсолютно будь-яку маячню: дифамаційне право перебуває наразі на низькому рівні.
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