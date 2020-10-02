Львов подписал хорватского центрхава Чиряка

ФК "Львов" подписал контракт с 25-летним хорватским центральным полузащитником Фране Чиряком.

Официально о трансфере клуб еще не объявил, однако футболист уже есть в заявке "Львова" на официальном сайте УПЛ.

Последним клубом Чиряка был "Зриньски" из Боснии и Герцеговины, где хавбек отыграл три сезона, а в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 ассиста.

Также футболист ранее привлекался к матчам юношеской сборной Хорватии (U-19).