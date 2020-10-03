5-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня начнется 5-й тур УПЛ , который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

3 октября, суббота

"Днепр-1" – "Ворскла" – 14:00, УНИАН

"Рух" – "Львов" – 17:00, Футбол 2

"Ингулец" – "Минай" – 19:30, Футбол 2

4 октября, воскресенье

"Олимпик" – "Александрия" – 14:00, Футбол 1

"Десна" – "Шахтер" – 17:00, Футбол 1

"Динамо" – "Заря" – 17:00, 2+2

"Колос" – "Мариуполь" – 19:30, Футбол 1

Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Ворскла" и "Динамо" – "Заря" можно будет посмотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.