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5-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей пятого тура
Уже сегодня начнется 5-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
3 октября, суббота
"Днепр-1" – "Ворскла" – 14:00, УНИАН
"Рух" – "Львов" – 17:00, Футбол 2
"Ингулец" – "Минай" – 19:30, Футбол 2
4 октября, воскресенье
"Олимпик" – "Александрия" – 14:00, Футбол 1
"Десна" – "Шахтер" – 17:00, Футбол 1
"Динамо" – "Заря" – 17:00, 2+2
"Колос" – "Мариуполь" – 19:30, Футбол 1
Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Ворскла" и "Динамо" – "Заря" можно будет посмотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.