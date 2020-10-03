  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 5-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание трансляций матчей пятого тура

5-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже сегодня начнется 5-й тур УПЛ, который расписан на субботу и воскресенье.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

3 октября, суббота

"Днепр-1" – "Ворскла" – 14:00, УНИАН

"Рух" – "Львов" – 17:00, Футбол 2

"Ингулец" – "Минай" – 19:30, Футбол 2

4 октября, воскресенье

"Олимпик" – "Александрия" – 14:00, Футбол 1

"Десна" – "Шахтер" – 17:00, Футбол 1

"Динамо" – "Заря" – 17:00, 2+2

"Колос" – "Мариуполь" – 19:30, Футбол 1

Также отметим, что матчи "Днепр-1" – "Ворскла" и "Динамо" – "Заря" можно будет посмотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Ингулец (Петрово) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...