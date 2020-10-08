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Несколько игроков и главный тренер Ворсклы заразились коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Пандемия не отступает

Несколько игроков и главный тренер Ворсклы заразились коронавирусом
Новина українською

В полтавской "Ворскле" зафиксирована вспышка коронавируса.

По информации FootBoom, положительные тесты на COVID-19 получили сразу несколько игроков "зелено-белых", а также представители тренерского штаба, среди которых и главный тренер Юрий Максимов. У большинства болезнь проходит бессимптомно.

Сам Юрий Вильевич пока не комментирует ситуацию.

"Давайте поговорим на эту тему чуть попозже, завтра-послезавтра", - резюмировал тренер.

Отметим, что недавно очаги коронавируса были также зафиксированы в сборной Украины, "Шахтере" и "Александрии".

Сообщали СМИ и о коронавирусе в "Десне", однако черниговский клуб опроверг эту информацию.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов коронавирус
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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kamalowazin
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nabo64
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Impressed (Украина)
08.10.2020 в 20:53
та ну что за фигня блин?!
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