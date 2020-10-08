Несколько игроков и главный тренер Ворсклы заразились коронавирусом

В полтавской " Ворскле " зафиксирована вспышка коронавируса.

По информации FootBoom, положительные тесты на COVID-19 получили сразу несколько игроков "зелено-белых", а также представители тренерского штаба, среди которых и главный тренер Юрий Максимов. У большинства болезнь проходит бессимптомно.

Сам Юрий Вильевич пока не комментирует ситуацию.

"Давайте поговорим на эту тему чуть попозже, завтра-послезавтра", - резюмировал тренер.

Отметим, что недавно очаги коронавируса были также зафиксированы в сборной Украины, "Шахтере" и "Александрии".

Сообщали СМИ и о коронавирусе в "Десне", однако черниговский клуб опроверг эту информацию.