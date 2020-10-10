Каштру: Вирус атаковал нас очень жестко, но жалеть себя не будем

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, в интервью "Shakhtar News", рассказал о текущей подготовке команды. Напомним, что "горняков" атаковал коронавирус.

"На данный момент мы в очень тяжелой ситуации. Уходить от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев повсеместно растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет. Впереди матч со "Львовом", через три дня – "Реал", еще через три – "Ворскла", а затем сразу "Интер". У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь два дня до поединка с "Реалом". Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так.

Мы не делаем из себя жертв, но очень расстроены ситуацией. Нужно искать решения. Будем так же, как и всегда, смотреть реальности в глаза со всей ответственностью. Вы можете рассчитывать на нас, на то, что мы станем работать с каждым днем все сильнее. Чувствуем себя очень плохо из-за того, что игроки и сотрудники больны, но радуемся, что продолжаем наш путь. И продолжим его успешно.

Важно быть максимально осторожным, поэтому мы строим наши упражнения так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь предстоит матч со "Львовом". Самая важная игра для нас – всегда следующая. Нужно готовиться ко "Львову" уже с координированной командой", - заявил португальский тренер.

Три игрока "Шахтера", Коваленко, Марлос и Бондарь, отправились в расположение национальной сборной.