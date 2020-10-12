Матч Днепр-1 - Динамо перенесен из Днепра в Киев

Матч 8-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Динамо" состоится в Киеве.

Как сообщается дирекция УПЛ, с данным ходатайством обратился именно днепровский клуб, и Лига решила удовлетворить запрос.

Таким образом, поединок состоится 31 октября на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. А вот матч 21 тура (второй круг УПЛ) "Динамо" - "Днепр-1" состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Напомним, что в среду 4 ноября "Динамо "предстоит выездной поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны".

Также следует отметить, что в нынешнем сезоне киевляне пока что не провели ни одного выездного матча в УПЛ. Условно выездные матчи против "Олимпика" и "Миная" "Динамо" провелов Киеве. Также киевский клуб просил о переносе выездного матча 6-го тура с "Рухом" в Киев, однако львовяне не пошли на уступки киевскому клубу.