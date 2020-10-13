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Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент

Премьер-лига
(1 голосов)

И какую информацию ему предоставляют

Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент
Новина українською

Руководитель отдела скаутов "Шахтера" Жозе Боту сообщил, какую роль выполняет президент Ринат Ахметов при подписании новых игроков для клуба.

Всегда финальное решение по новичках принимает президент. Мы проделываем определенную работу и в конце вместе с гендиректором приходим и даем финальный вариант. Это короткие видео, документальные отчеты по игре - все это просматривает Ахметов.

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Он анализирует, сравнивает показатели и делает выводы, какой футболист лучше подходит команде. Но все кандидатуры, которые ему нести, выбираю я - ввиду многих факторов. Обычно это по 3-5 игроков и кого бы президент не выбрал - я согласен с решением.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Жозе Боту
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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skif1927 (Динамо)
13.10.2020 в 12:34
Пусть лучше раскажет, о роле ахметки в зазвате Сбу донецкого в 2014-м и как оно там лизалось с сепарастами.
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