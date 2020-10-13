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Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент
И какую информацию ему предоставляют
Руководитель отдела скаутов "
Всегда финальное решение по новичках принимает президент. Мы проделываем определенную работу и в конце вместе с гендиректором приходим и даем финальный вариант. Это короткие видео, документальные отчеты по игре - все это просматривает Ахметов.
Он анализирует, сравнивает показатели и делает выводы, какой футболист лучше подходит команде. Но все кандидатуры, которые ему нести, выбираю я - ввиду многих факторов. Обычно это по 3-5 игроков и кого бы президент не выбрал - я согласен с решением.
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