Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент

Руководитель отдела скаутов " Шахтера " Жозе Боту сообщил, какую роль выполняет президент Ринат Ахметов при подписании новых игроков для клуба.

Всегда финальное решение по новичках принимает президент. Мы проделываем определенную работу и в конце вместе с гендиректором приходим и даем финальный вариант. Это короткие видео, документальные отчеты по игре - все это просматривает Ахметов.

Он анализирует, сравнивает показатели и делает выводы, какой футболист лучше подходит команде. Но все кандидатуры, которые ему нести, выбираю я - ввиду многих факторов. Обычно это по 3-5 игроков и кого бы президент не выбрал - я согласен с решением.