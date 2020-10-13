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Степаненко: На самоизоляции учу португальский. Если честно, есть прогресс
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- Ты учишь английский и португальский на самоизоляции?
– Я и так занимался. А сейчас времени побольше, каждый день с преподавателем на связи, кроме воскресенья.
Английский пытаюсь выучить всю свою сознательную жизнь. Когда ты не в среде – это реально тяжело. Я пытаюсь с преподавателями заниматься, читаю книги на английском. Желательно такие, где процентов 70 понимаешь.
- Почему решил учить португальский? Из-за большого числа бразильцев в команде?
– Уже 4-й год у нас португальский тренер. Португальский язык у нас всегда на слуху. Плюс переводчик переводит – это как смотреть фильм с субтитрами. Все на слуху, футбольные темы уже давно начал понимать. Но одно дело понимать, другое – сказать. На поле это важно.
Изучил сначала самые важные слова и выражения, чтобы подсказывать на поле. А потом задумался, что если много знаю на футбольную тему, язык на слуху, могу общаться с носителями, то почему бы не найти преподавателя и начать заниматься?
У нас работала в команде девочка Алиса, она была в департаменте по работе с иностранцами. Она выучила португальский, у нее спросил контакты преподавателя. Очень круто, что она (преподаватель – прим.) полностью работает дистанционно, я ее вживую даже не видел.
Мы с ней общаемся через WhattsApp, Телеграм. Она высылает задания. С ней работаем каждый день час-полтора. Если честно, есть прогресс.
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