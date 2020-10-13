Степаненко: На самоизоляции учу португальский. Если честно, есть прогресс

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о том, что на самоизоляции во время болезни COVID-19 активно занялся изучением языков.

- Ты учишь английский и португальский на самоизоляции?

– Я и так занимался. А сейчас времени побольше, каждый день с преподавателем на связи, кроме воскресенья.

Английский пытаюсь выучить всю свою сознательную жизнь. Когда ты не в среде – это реально тяжело. Я пытаюсь с преподавателями заниматься, читаю книги на английском. Желательно такие, где процентов 70 понимаешь.

- Почему решил учить португальский? Из-за большого числа бразильцев в команде?

– Уже 4-й год у нас португальский тренер. Португальский язык у нас всегда на слуху. Плюс переводчик переводит – это как смотреть фильм с субтитрами. Все на слуху, футбольные темы уже давно начал понимать. Но одно дело понимать, другое – сказать. На поле это важно.

Изучил сначала самые важные слова и выражения, чтобы подсказывать на поле. А потом задумался, что если много знаю на футбольную тему, язык на слуху, могу общаться с носителями, то почему бы не найти преподавателя и начать заниматься?

У нас работала в команде девочка Алиса, она была в департаменте по работе с иностранцами. Она выучила португальский, у нее спросил контакты преподавателя. Очень круто, что она (преподаватель – прим.) полностью работает дистанционно, я ее вживую даже не видел.

Мы с ней общаемся через WhattsApp, Телеграм. Она высылает задания. С ней работаем каждый день час-полтора. Если честно, есть прогресс.