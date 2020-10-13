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Степаненко: На самоизоляции учу португальский. Если честно, есть прогресс

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас рассказал, как коротает время во время болезни

Степаненко: На самоизоляции учу португальский. Если честно, есть прогресс
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, что на самоизоляции во время болезни COVID-19 активно занялся изучением языков.

- Ты учишь английский и португальский на самоизоляции?

– Я и так занимался. А сейчас времени побольше, каждый день с преподавателем на связи, кроме воскресенья.

Английский пытаюсь выучить всю свою сознательную жизнь. Когда ты не в среде – это реально тяжело. Я пытаюсь с преподавателями заниматься, читаю книги на английском. Желательно такие, где процентов 70 понимаешь.

- Почему решил учить португальский? Из-за большого числа бразильцев в команде?

– Уже 4-й год у нас португальский тренер. Португальский язык у нас всегда на слуху. Плюс переводчик переводит – это как смотреть фильм с субтитрами. Все на слуху, футбольные темы уже давно начал понимать. Но одно дело понимать, другое – сказать. На поле это важно.

Изучил сначала самые важные слова и выражения, чтобы подсказывать на поле. А потом задумался, что если много знаю на футбольную тему, язык на слуху, могу общаться с носителями, то почему бы не найти преподавателя и начать заниматься?

У нас работала в команде девочка Алиса, она была в департаменте по работе с иностранцами. Она выучила португальский, у нее спросил контакты преподавателя. Очень круто, что она (преподаватель – прим.) полностью работает дистанционно, я ее вживую даже не видел.

Мы с ней общаемся через WhattsApp, Телеграм. Она высылает задания. С ней работаем каждый день час-полтора. Если честно, есть прогресс.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:55
скоро будет так: знать португальский для игроков клуба, не знаешь - до свидания... А украинский? та то такэ
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