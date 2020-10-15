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Пять игроков основы Ворсклы заразились COVID-19
Перед матчем с Олимпиком у полтавчан серьезные проблемы
Как минимум пять футболистов основной обоймы "
Тесты на коронавирус команда сдавала 10 октября, однако клуб официально еще не объявил об их результатах.
Впрочем, источник утверждает, что положительные тесты сдали игроки полтавчан Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич.
Ранее положительные тесты на COVID-19 также
До сих пор неизвестно точное количество больных, как среди игроков, так и среди персонала клуба. Кроме вышеперечисленных фамилий, их может быть больше.
Также добавим, что на работе уже несколько дней не появляется вице-президент клуба Олег Лысак, однако неизвестно, по каким причинам.
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