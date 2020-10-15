Пять игроков основы Ворсклы заразились COVID-19

Как минимум пять футболистов основной обоймы " Ворсклы " заразились COVID-19 и не тренируются перед матчем с "Олимпиком", сообщает "Полтавщина Спорт".

Тесты на коронавирус команда сдавала 10 октября, однако клуб официально еще не объявил об их результатах.

Впрочем, источник утверждает, что положительные тесты сдали игроки полтавчан Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич.

Ранее положительные тесты на COVID-19 также сдали главный тренер Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий. Они переживают вирус без симптомов, но тоже отправились на самоизоляцию. Сейчас тренировочным процессом руководит тренер вратарей Сергей Долганский. Вероятно, именно он выведет команду на матч с "Олимпиком".

До сих пор неизвестно точное количество больных, как среди игроков, так и среди персонала клуба. Кроме вышеперечисленных фамилий, их может быть больше.

Также добавим, что на работе уже несколько дней не появляется вице-президент клуба Олег Лысак, однако неизвестно, по каким причинам.