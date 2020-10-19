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Помощник наставника Ингульца: До сих пор не можем понять причины провала в первом тайме
4 гола пропустили
Тренер Валерий Шаповалов, который руководил "
То, что матч был напряженный ...вы сами все видели. Игра состояла из двух таймов. Первый мы полностью провалили, причину до сих пор не можем понять. Слава Богу, что ребята нашли в себе силы, собрались и во втором тайме пытались спасти игру.
Хотя давать такой сильной команде как "Александрия" фору в 4 мяча - это большая роскошь.
Но главное - это здоровье ребят и главного тренера. Хочу пожелать, чтобы во всей Украине и мире, чтобы этот COVID-19 мы забыли как страшный сон.
Планы? Проведем работу над ошибками, восстановим ребят и двигаемся дальше. Чемпионат на старте, поэтому с оптимизмом двигаемся дальше.
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