Помощник наставника Ингульца: До сих пор не можем понять причины провала в первом тайме

Тренер Валерий Шаповалов, который руководил " Ингульцом " в матче с "Александрией" при отсутствии Сергея Лавриненко, прокомментировал поражение в дерби Кировоградщины (3:4) в УПЛ.

То, что матч был напряженный ...вы сами все видели. Игра состояла из двух таймов. Первый мы полностью провалили, причину до сих пор не можем понять. Слава Богу, что ребята нашли в себе силы, собрались и во втором тайме пытались спасти игру.

Хотя давать такой сильной команде как "Александрия" фору в 4 мяча - это большая роскошь.

Но главное - это здоровье ребят и главного тренера. Хочу пожелать, чтобы во всей Украине и мире, чтобы этот COVID-19 мы забыли как страшный сон.

Планы? Проведем работу над ошибками, восстановим ребят и двигаемся дальше. Чемпионат на старте, поэтому с оптимизмом двигаемся дальше.