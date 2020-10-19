Французский легионер Олимпика: В атаке Ворскла вообще ничего не создала

Французский полузащитник " Олимпика " Максим Тейшейра поделился своим мнением о проигранном матче 6-го тура 0:1 от "Ворсклы".

"Ворскла" очень грамотно и компактно сыграла в обороне. Они совершенно не оставляли нам свободных зон, агрессивно вступали в отбор. При этом в атаке соперник вообще ничего не создал. У них был один, может, два эпизода у наших ворот, и они сумели выжать из этого максимум. Мы же свои возможности не использовали.