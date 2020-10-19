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Французский легионер Олимпика: В атаке Ворскла вообще ничего не создала

Премьер-лига
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Французский легионер Олимпика: В атаке Ворскла вообще ничего не создала
Новина українською

Французский полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра поделился своим мнением о проигранном матче 6-го тура 0:1 от "Ворсклы".

"Ворскла" очень грамотно и компактно сыграла в обороне. Они совершенно не оставляли нам свободных зон, агрессивно вступали в отбор. При этом в атаке соперник вообще ничего не создал. У них был один, может, два эпизода у наших ворот, и они сумели выжать из этого максимум. Мы же свои возможности не использовали.

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В первом тайме Каргбо хорошо пошел в прессинг и мог открывать счет, а во второй половине встречи супер-момент упустил Бенито. Обидно, но в футболе так бывает. Надо забыть этот результат и готовиться к следующему матчу.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олимпик (Донецк) УПЛ Максим Тейшейра Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
Олімпік

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