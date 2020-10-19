Беседин возобновил тренировки с Динамо

Нападающий " Динамо " Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, возобновил тренировки с командой.

Артем выложил фото, где он занимается в тренажерном зале на базе клуба.

Напомним, что дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. Однако согласно регламенту, он может возобновить тренировки с командой за два месяца до конца срока дисквалификации.