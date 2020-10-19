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Беседин возобновил тренировки с Динамо
До конца дисквалификации осталось два месяца
Нападающий "
Артем выложил фото, где он занимается в тренажерном зале на базе клуба.
Напомним, что дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. Однако согласно регламенту, он может возобновить тренировки с командой за два месяца до конца срока дисквалификации.
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Комментарии (5)
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Исследователь
19.10.2020 в 19:47
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Cerega15 (Kherson)
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Andrik_zp (Запоріжжя)
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pilips111 (Чернигов)
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LEVgcUqs (Чернігів)
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