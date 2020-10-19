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Беседин возобновил тренировки с Динамо

Премьер-лига
(5 голосов)

До конца дисквалификации осталось два месяца

Беседин возобновил тренировки с Динамо
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, возобновил тренировки с командой.

Артем выложил фото, где он занимается в тренажерном зале на базе клуба.

Напомним, что дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. Однако согласно регламенту, он может возобновить тренировки с командой за два месяца до конца срока дисквалификации.

Беседин возобновил тренировки с Динамо - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (5)
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Исследователь
19.10.2020 в 19:47
Если всё будет нормально то Луческу попробует сделать из него Лукаку.
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0
0
Cerega15 (Kherson)
19.10.2020 в 20:11
Покрасит черной краской?
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0
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
19.10.2020 в 20:13
Может еще надует и бороду приклеит
0
0
pilips111 (Чернигов)
19.10.2020 в 19:35
Зачем?
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
19.10.2020 в 19:38
Для закордону.
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0
0


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